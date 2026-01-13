足总杯｜利物浦第4圈抽下签对白礼顿 重点戏码维拉对纽卡素
发布时间：18:19 2026-01-13 HKT
英格兰足总杯于周一进行第4圈抽签，16个对碰之中只有两个由英超球队对垒，分别是利物浦主场对白礼顿，以及阿士东维拉主场对纽卡素。其他英超豪门都抽到好签，曼城会对英乙的沙福特城或史云顿，阿仙奴对英甲的韦根，车路士对英冠侯城。
英格兰足总杯第4圈抽签
利物浦(英超) 对 白礼顿(英超)
阿士东维拉(英超) 对 纽卡素(英超)
阿仙奴(英超) 对 韦根(英甲)
曼城(英超) 对 沙福特城(英乙)/史云顿(英乙)
侯城(英冠) 对 车路士(英超)
史笃城(英冠) 对 富咸(英超)
牛津联(英冠) 对 新特兰(英超)
修咸顿(英冠) 对 李斯特城(英冠)
域斯咸(英冠) 对 叶士域治(英冠)
马格斯菲(非联赛) 对 宾福特(英超)
伯顿(英甲) 对 韦斯咸(英超)
伯明翰(英冠) 对 列斯联(英超)
甘士比(英乙) 对 狼队(英超)
维尔港(英甲) 对 布里斯托城(英冠)
诺域治(英冠) 对 西布朗(英冠)
般尼(英超) 对 曼斯菲(英甲)
