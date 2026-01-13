英足杯｜苏保斯拉尔后脚送大礼惹争议 史洛特:会同佢倾吓
发布时间：13:02 2026-01-13 HKT
利物浦中场苏保斯拉尔（Dominik Szoboszlai），周一在足总杯第三圈对阵班士利的比赛中，以一记世界波为红军先开纪录，但之后一次禁区内后脚传球失襄送大礼令人更印象深刻，引来一众名宿及对手领队候利汉（Conor Hourihane）猛烈批评，红军主帅史洛特赛后表示会同苏保斯拉尔检讨。
先轰世界波 再送「自杀式」助攻
今仗利物浦面对英甲的班士利，开赛初段苏保斯拉尔在禁区外突施冷箭，皮球如炮弹般直飞龙门死角，为球队取得领先。然而，这位匈牙利国脚之后上演了令人匪夷所思的一幕，在己方禁区内控球，在对方前锋阿当菲腊斯（Adam Phillips）的紧逼下，竟选择在龙门前以一记后脚将球向后传，结果「挞Q」皮球停在空门前。菲腊斯冲前送球入网。
麦马拿文：任何情况下都不应这样做
苏保斯拉尔这次「自杀式」的失误，令一众名宿为之震惊。前利物浦球星麦马拿文（Steve McManaman）直斥：「在任何情况下，你都不应该尝试这样做。他可能在小时候，作为操场上最好的球员时，试过这样做。但他以后不会再试了。」前英格兰国脚尼史葛（Joleon Lescott）则直指，这是一个「傲慢的错误」。
领队史洛特：我会找他谈谈
利物浦领队史洛特（Arne Slot）赛后亦对其爱将的「奇怪选择」表示不满：「我认为，无论是在足总杯、联赛杯、友谊赛，甚至是在训练中，他都不应该这样做。这是一个奇怪的选择，我对此有我的看法，但我倾向于保留意见，并会就此与苏保斯拉尔谈谈。」班士利领队侯利汉亦对此表示失望：「如果对手是阿仙奴或车路士，他不会这样做。对此感到有点失望。」
