皇马｜麦巴比发文感谢沙比 仍难掩将帅不和事实

皇家马德里主帅沙比阿朗素（Xabi Alonso）周一黯然下台，原来早有先兆？据西班牙媒体披露，在周日西班牙超级杯决赛不敌巴塞隆拿后，皇马球星基利安麦巴比（Kylian Mbappe）带头抗命拒绝领队沙比的要求，为冠军巴塞隆拿列队鼓掌致意。如今沙比落台麦巴比发文感谢前者，亦不能掩盖将帅不和的事实。

贴击观看片段

After this, Xabi must have thought



"Nope, it won't happen here"



(Mbappe asking the team, and him, not to do the guard of honour to Barcelona) pic.twitter.com/43GLfE9AFj — Guillem Balague (@GuillemBalague) January 12, 2026

麦巴比于社交媒体发文感谢沙比。麦巴比IG

基利安麦巴比领奖后带头离场。美联社

皇家马德里西超杯决赛不敌巴塞隆拿。美联社

拒绝列队鼓掌

周日西超杯决赛皇马不敌巴塞，按照惯例亚军球队在颁奖时应为冠军球队列队鼓掌。当皇马球员上台领取亚军奖牌时，巴塞球员亦已列队致意。惟轮到巴塞球员上台领奖时，皇马球员却未有「回礼」。从社交媒体上流传的影片可见，当时沙比阿朗素曾敦促麦巴比及其他球员上前，为对手列队鼓掌，但麦巴比对此极度不满，他双手一摊，随即转身离去，完全无视沙比的指示。眼见「镇唔住」阵中巨星，沙比亦只能无奈地跟随麦巴比的方向走去，场面尴尬。

事后发文感谢 难掩将帅不和

皇马周一宣布炒掉沙比后，麦巴比在社交媒体上发文感谢前者：「虽然时间很短，但能为你效力并向你学习，是一种荣幸，感谢你从第一天起就给予我信心。我会记住你是一位思路清晰、对足球了解甚多的领队。祝愿你在下一章好运。」然而，这番「迟来的致谢」，恐怕已难以掩盖两人之间早已存在的裂痕。

这个公然抗命的举动，被外界解读为皇马更衣室早已失控的证明。一直有传言指，沙比与阵中多名球星，包括云尼斯奥斯（Vinícius Júnior）等人关系紧张，后者更曾向主席佩雷斯（Florentino Perez）「摊牌」，表示若沙比留任，他将不会续约。