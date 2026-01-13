Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西甲｜皇马炒沙比阿朗素 B队教练艾比路亚接掌帅印

足球世界
更新时间：10:30 2026-01-13 HKT
发布时间：10:30 2026-01-13 HKT

皇家马德里周一晚突然宣布，与主帅沙比阿朗素（Xabi Alonso）达成「共同协议」，即时结束其不足八个月的短暂任期。球会随即任命B队教练、前皇马名将艾比路亚（Alvaro Arbeloa）接掌帅印。

西班牙超级杯成最后稻草

这次突如其来的换帅，导火线是周日在沙特阿拉伯举行的西班牙超级杯决赛。皇马在该仗以2:3不敌死敌巴塞隆拿，痛失锦标，成为压垮沙比帅位的最后一根稻草。皇马在声明中表示：「皇家马德里宣布，经球会与沙比阿朗素双方共同协议，决定结束他作为一队主教练的任期。」声明中亦感谢了这位球会传奇的贡献：「沙比阿朗素将永远拥有所有皇马人的爱戴和钦佩，因为他是皇马的传奇，并一直代表著我们球会的价值观。皇马永远是他的家。」

传与云尼斯奥斯等巨星闹翻

自今年五月，带著「德甲双冠王」的光环，从利华古逊高调入主以来，沙比的皇马生涯可谓举步维艰。球队在他的带领下，表现一直未如理想，在西甲联赛中，目前已落后榜首的巴塞隆拿四分。
更重要的是，西班牙媒体广泛报导，沙比已失去更衣室的支持，他与阵中多名球星，包括云尼斯奥斯祖利亚（Vinicius Junior）等人，均曾发生争执。

前皇马及国家队队友接手

新任主帅艾比路亚，与沙比一样是前皇马的功勋球员，两人更是西班牙国家队赢得2010年世界杯及两届欧国杯的队友。艾比路亚自2020年起，便在皇马的青训学院执教，今年六月才刚接替鲁尔（Raul Gonzalez）成为B队教练，如今更上一层楼，接掌一队帅印。

