英足杯｜利物浦4：1挫班士利 苏保斯拉尔轰世界波 晋级第4圈将斗白礼顿

足球世界
更新时间：06:32 2026-01-13 HKT
发布时间：06:32 2026-01-13 HKT

英格兰足总杯第三圈赛事，利物浦主场以4：1击败英甲球队班士利，顺利晋级第四圈，将会迎战白礼顿。红军中场苏保斯拉尔先开纪录射入精彩远射，其后费林邦及域斯先后建功，艾基迪基亦在尾段锁定胜局。

苏保斯拉尔回传失误

班士利在晏菲路表现毫不怯场，开赛不足30秒便由基拿杜恩头槌中柱，险些先开纪录。利物浦随后站稳阵脚，9分钟由苏保斯拉尔在25码外劲射破网，为主队打开纪录。

班士利失球后未有退缩，多次威胁红军大门，门将马马达舒维利作出扑救。36分钟，利物浦右闸的法林邦禁区内脚劲射入网，将比分改写为2：0。但红军随后出现罕见失误，苏保斯拉尔回传失误，菲腊斯把握机会射入空门，班士利半场追至1：2。

换边后，红军中坚云迪克射门中楣。战至60分钟，班士利曾有机会扳平，基利亚杀入禁区在苏保斯拉尔防守下倒地，但球证未有判罚十二码。

利物浦其后换入域斯、艾基迪基等加强攻守。84分钟，域斯接应艾基迪基巧妙助攻弯射入网，为主队稳住胜局。补时阶段，两人再次合作，由艾基迪基射成4：1。

利物浦最终以4：1过关，足总杯第四圈将作客白礼顿。

