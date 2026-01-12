英足杯｜曼联小将利斯领红牌后公开道歉！费查质疑球证判决

曼联17岁小将利斯（Shea Lacey）的主场「地标战」，最终却以一张红牌，在雨中黯然离场告终。这位被寄予厚望的年轻翼锋，在周日足总杯主场对白礼顿的比赛末段，因沉不住气而被罚下。赛后，他随即在社交媒体上公开道歉，承认自己「令所有人失望」，并承诺会尽一切努力去弥补过错。

曼联于足总杯第3圈出局。法新社

韦碧克倒戈入波。法新社

利斯两黄一红被逐，赛后他发文向队友和球迷道歉。法新社

费查领军两场1和1负。路透社

「我不应让情绪控制自己」

利斯赛后公开道歉：「我想向我所有的队友、职员和球迷道歉，我今晚令所有人失望了。我不应该让我的情绪控制自己。我会尽我所能去把事情做好。」在球队以1:2落后，并最终出局的劣势下，利斯的红牌无疑是雪上加霜。

费查力撑爱将 炮轰球证

然而，曼联看守领队费查（Darren Fletcher）曾在U18梯队执教过利斯，赛后却力撑其爱将，并将矛头直指当值球证：「利斯的那张黄牌是荒谬的，相比起我们全场所受到的犯规，（那根本不值一提），最终导致那个小伙子犯错并被罚下。对我来说，这是差劣的执法。」

费查亦承认，这次经历对年轻的利斯而言，是一次宝贵的教训：「他很失望，因为他在乎，他明白，他也知道他会从中学习。毫无疑问，他很有天赋。今天是一条陡峭的学习曲线，但我们相信利斯。他是我们最令人兴奋的年轻新星之一，我肯定在奥脱福，他将来会有机会为此作出弥补。」