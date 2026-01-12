英超｜般奴X帐户被黑客入侵发反英力士贴文 曼联急发声明吁勿互动 

曼联队长「B费」般奴费南迪斯（Bruno Fernandes）祸不单行！球队刚在足总杯第三圈主场不敌白礼顿出局，其个人X帐户随即被黑客入侵，并贴上一条「让我们脱离英力士」的贴文，事件令球会需紧急发表声明，呼吁球迷切勿与该帐户互动。

足总杯出局后即被入侵

黑客在入侵「B费」的帐户后，行为极为猖狂。他们先后发布了关于德国女足球员艾莉莎·莉雯（Alisha Lehmann）及成人女星Bonnie Blue的粗俗帖文，其后更向最近人气急升的16岁飞镖「神童」列拿，发出「1V1」的挑战。其中，一条关于「#Let's get rid of INEOS」（让我们摆脱英力士）的帖文，更在网上如野火般蔓延，似乎暗示了黑客对球会新股东拉杰夫爵士（Sir Jim Ratcliffe）及其英力士集团的不满。曼联球会发现事态严重后，立即发表声明：「般奴费南迪斯的X帐户已被入侵。支持者不应与任何帖子或直接讯息互动。」

曼联近期诸事不顺

然而，这份声明似乎更激怒了该名黑客，他更以「B费」的帐户，寸嘴地回复球会的声明：「F**k no way, I'll spread the word。」（冇可能，我会将呢个消息传开去。）这次帐户被入侵事件，发生在曼联足总杯第三圈出局后仅数小时。该仗，「红魔」在看守领队费查（Darren Fletcher）带领的第二场比赛中，于奥脱福主场以1:2不敌白礼顿，前青训球员韦碧克（Danny Welbeck）更倒戈相向，攻入一球。