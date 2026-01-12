英足杯｜35岁韦碧克再弑旧主！ 惊药检唔敢讲保养秘诀

韦碧克（Danny Welbeck）宝刀未老！这位现年35岁的前曼联及英格兰国脚，周日在足总杯第3圈赛事中，以一记精彩的「世界波」，再次攻破旧主曼联的大门，协助白礼顿以2:1淘汰红魔。赛后，他状态大勇的原因成为焦点，对此，「黑碧」风骚地开玩笑说，自己的保养秘诀不能轻易透露，否则「药检人员会来找我」！

良好基因加后天努力

在比赛结束后，韦碧克心情大好，当被问及如何在职业生涯暮年，仍能保持如此高水平的竞技状态时，他笑著给出了一个半开玩笑的解释：「我不能泄露我的秘密。如果我说得太多，药检人员就会来找我了！」韦碧克说笑后，澄清自己的「长春」之道，是源于天赋和职业纪律，而非任何违禁药物。他解释：「我好好，我好干净！我有良好的基因，良好的家庭。我妈妈和爸爸赐予了我好的基因。还有大量的努力，我每天都努力工作，我照顾好自己，我吃得好，为每一次训练都做好准备。我感觉很好，感觉很强壮。」

世界杯梦未灭？

韦碧克今季状态火热，凭借其出色的表现，再次引起了关于他可能意外重返英格兰国家队，出战世界杯的讨论。这位曾为「三狮军团」上阵42次的前锋，若能将勇态持续，随时可能成为英格兰国家队的一路奇兵，上演职业生涯的「第二春」。