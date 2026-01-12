西超杯｜曼联44年来首次本土双料杯赛「一轮游」 拉舒福特同日捧西超杯赠兴

正当曼联于英格兰足总杯第3圈出局，自1981-82球季以来首次于两项本土杯赛「一轮游」，被曼联外借到巴塞隆拿的前锋拉舒福特（Marcus Rashford），同日随巴塞于沙特阿拉伯举行的西班牙超级杯决赛3:2力克死敌皇家马德里捧杯，形成强烈对比。

后备上阵捧杯

今仗决赛，拉舒福特在83分钟后备入替梅开二度的拉芬夏（Raphinha），上阵后表现活跃，在比赛末段曾有一次黄金机会，可惜射门斜出，未能为球队锦上添花。此子被外借至巴塞后，至今上阵27次，攻入了7个入球，其中10次为后备上阵，表现渐入佳境。

传巴塞欲买断

随著艾摩廉上周戏剧性地下台，外界一度揣测「福仔」在季尾租借期满后，或有机会重返奥脱福。然而，据《The Athletic》报导，是曼联高层决定要送走拉舒福特，故即使换帅亦无意收回「福仔」。而巴塞非常满意「福仔」的表现，倾向触发其合约中价值2600万英镑的买断条款，将其永久收归旗下。据称，巴塞体育总监、前葡萄牙国脚迪高（Deco），已在沙特与「福仔」的经理人会面，商讨其未来。

「福仔」：我想留在巴塞

这名英格兰前锋早前接受西班牙《体育报》访问时，已公开「表忠」，表明希望留在巴塞：「这当然是我想要的，但这不是我努力奋斗的唯一原因。我之所以这样做，是因为我想赢。巴塞隆拿是一家梦幻般的球会，一家以胜利闻名的球会。我喜欢这种压力。从我到达的那一刻起，我就感到受欢迎。我来这里是为了帮助球队赢得奖杯。」