英超｜苏斯克查、卡域克完成面试 曼联料周一开会加快决定

曼联于英格兰足总杯出局，「替工」费查料已完成任务。曼联将于周六迎来「曼市打吡」，据《天空体育》指曼联将加快聘请看守领队的流程，而候选人苏斯克查和卡域克已经完成面试。

曼联于足总杯第3圈出局。路透社

费查领军两场1和1负。路透社

苏斯克查和卡域克已经完成面试。路透社

费查在今晨英足杯第3圈以1：2不敌白礼顿后表示：「明天早上（周一）我会到卡灵顿报到，目前我只知道这么多，到时会有更多资讯。」他的「替工」任务料已完成，接下来的看守领队人选，预计将是苏斯克查和卡域克之间二选一。

今日开会讨论

《天空体育》指两人已经完成面试，其中卡域克的表现出色，但苏斯克查的名声亦不能忽视，特别是他在之前执教曼联的战绩出色，曾领军取得英超第2名以及欧霸杀入决赛。报道还称曼联会方周一将会开会，会议由足球总监韦确斯（Jason Wilcox）为首主导，讨论卡域克与苏斯克查之间谁较适合出任看守领队。会方希望尽快做决定，以给予看守领队在本周余下时间，领军备战周六大战曼城的英超赛事。