西班牙超级杯｜卫冕巴塞隆拿3：2皇家马德里 第16次捧杯

巴塞隆拿与皇家马德里今晨于西班牙超级杯决赛对垒，最终巴塞在这场「国家打吡」笑到最后。巴塞以3：2击败皇马，将他们保持的西超杯夺冠纪录改写到16次。

拉芬夏为巴塞奠胜。路透社

巴塞赢得西班牙超级杯。路透社

麦巴比复出后备上阵。路透社

上半场补时4分钟内入3球

巴塞于上半场36分钟打开纪录，拉芬夏比洛尼左脚射地波，皮球于远柱网仔入网。之后的上半场补时，两军于4分钟内入3球；先是补时2分钟，皇马由云尼斯奥斯祖利亚于左路个人突破，通完一名巴塞守卫「坑渠」后带入禁区起脚破网，助皇马扳平。补时4分钟到巴塞入波，罗拔利云度夫斯基接应柏迪的直线，妙射笠过出迎的皇马门将泰拔高图尔斯入网。补时6分钟皇马又扳平，一次右路角球攻势，皇马第一下头槌攻门中楣弹出，还有干沙路加西亚补中。两军半场踢成2：2。

拉芬夏梅开二度

巴塞的奠胜球于73分钟出现，拉芬夏于禁区顶起脚，省中皇马守将改变方向，加上高图尔斯的视线受阻，皮球于中间入网，个人梅开二度。皇马于76分钟换入伤愈复出的基利安麦巴比，加强攻势。麦巴比在91分钟被法兰基迪庄铲中无大碍，但迪庄因举脚过高，直接红牌被逐。少踢一人的巴塞在补时阶段防线出线险象，但皇马两次攻门均被巴塞门将祖安加西亚没收。巴塞最终以3：2击败皇马，卫冕西班牙超级杯。