英足杯｜阿仙奴轮换10人反胜朴茨茅夫 马天尼利连中三元

英格兰足总杯第3圈，轮换10人的阿仙奴昨晚作客朴茨茅夫意外地先落后。但「兵工厂」最终凭加比尔马天尼利连中三元，以4：1反胜晋级。

朴茨茅夫3分钟开纪录

朴茨茅夫于3分钟打开纪录，阿仙奴门将阿列沙巴拿加虽然挡出禁区顶的干拿卓别灵（Conor Chaplin）的射门，但皮球正好落在比梳普（Colby Bishop）面前，后者轻松补中。但阿仙奴很快就揭开反胜的序幕，先是8分钟一次左路角球攻势，门前一轮混战后，最终朴茨茅夫的多素（Andre Dozzell）摆乌龙，阿仙奴扳平1：1。

阿迪达认为部分球员的个人表现水准以下。路透社

马天尼利个人连中三元。路透社

阿仙奴4：1反胜朴茨茅夫。路透社

利物浦巴特利膝部重伤收咧

之后就是马天尼利的表演时间。这名阿仙奴中场最近备受批评，原因是上场斗利物浦时，他以为倒地的干拿巴特利诈伤「嘥时间」，用力再推倒对方；巴特利昨日证实膝部重伤收咧。而马天尼利今场先在25分钟攻入个人首球，今次是右路的角球，他在前柱接应头槌破门，助阿仙奴反超前2：1。阿仙奴于43分钟有马度基射失12码，半场仍以2：1领先。

阿仙奴3次凭角球入波

下半场51分钟，马天尼利接应加比尔捷西斯的右路传中，在远柱攻门破网。72分钟，再次是右路角球，马天尼利再次接应马度基开出的角球，于前柱头槌破门，完成「帽子戏法」，阿仙奴今场来自角球入波同样是3球。最终阿仙奴以4：1反胜朴茨茅夫，晋级第4圈。

阿迪达：部分球员发挥水准以下

保持4线作战的阿仙奴赛程频密，领队阿迪达今场轮换10人，他表示：「今场球员间的默契确有不足。己队的战术体系，要求球员保持极高的比赛节奏，但今天显然未能达到。今场部分球员的个人发挥水准以下，特别是在技术层面上，未能有效化解对手的逼抢。面对这种情况，基本的技术处理必须比我们今天做得更好。较少上阵的球员清楚明白，阵中每个人都十分重要。我们正以行动证明这一点，每个人都有机会上阵。若要达成目标，球队需要每一个人付出。」