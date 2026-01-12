Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英足杯｜阿仙奴轮换10人反胜朴茨茅夫 马天尼利连中三元

足球世界
更新时间：06:46 2026-01-12 HKT
发布时间：06:46 2026-01-12 HKT

英格兰足总杯第3圈，轮换10人的阿仙奴昨晚作客朴茨茅夫意外地先落后。但「兵工厂」最终凭加比尔马天尼利连中三元，以4：1反胜晋级。

朴茨茅夫3分钟开纪录

朴茨茅夫于3分钟打开纪录，阿仙奴门将阿列沙巴拿加虽然挡出禁区顶的干拿卓别灵（Conor Chaplin）的射门，但皮球正好落在比梳普（Colby Bishop）面前，后者轻松补中。但阿仙奴很快就揭开反胜的序幕，先是8分钟一次左路角球攻势，门前一轮混战后，最终朴茨茅夫的多素（Andre Dozzell）摆乌龙，阿仙奴扳平1：1。

阿迪达认为部分球员的个人表现水准以下。路透社
阿迪达认为部分球员的个人表现水准以下。路透社
马天尼利个人连中三元。路透社
马天尼利个人连中三元。路透社
阿仙奴4：1反胜朴茨茅夫。路透社
阿仙奴4：1反胜朴茨茅夫。路透社

利物浦巴特利膝部重伤收咧

之后就是马天尼利的表演时间。这名阿仙奴中场最近备受批评，原因是上场斗利物浦时，他以为倒地的干拿巴特利诈伤「嘥时间」，用力再推倒对方；巴特利昨日证实膝部重伤收咧。而马天尼利今场先在25分钟攻入个人首球，今次是右路的角球，他在前柱接应头槌破门，助阿仙奴反超前2：1。阿仙奴于43分钟有马度基射失12码，半场仍以2：1领先。

阿仙奴3次凭角球入波

下半场51分钟，马天尼利接应加比尔捷西斯的右路传中，在远柱攻门破网。72分钟，再次是右路角球，马天尼利再次接应马度基开出的角球，于前柱头槌破门，完成「帽子戏法」，阿仙奴今场来自角球入波同样是3球。最终阿仙奴以4：1反胜朴茨茅夫，晋级第4圈。

阿迪达：部分球员发挥水准以下

保持4线作战的阿仙奴赛程频密，领队阿迪达今场轮换10人，他表示：「今场球员间的默契确有不足。己队的战术体系，要求球员保持极高的比赛节奏，但今天显然未能达到。今场部分球员的个人发挥水准以下，特别是在技术层面上，未能有效化解对手的逼抢。面对这种情况，基本的技术处理必须比我们今天做得更好。较少上阵的球员清楚明白，阵中每个人都十分重要。我们正以行动证明这一点，每个人都有机会上阵。若要达成目标，球队需要每一个人付出。」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
时事热话
18小时前
电费资助2026｜政府/中电/港灯17大电费补贴计划！电费4折/派$300消费券/免费换家电 长者基层都有份
电费资助2026｜政府/中电/港灯17大电费补贴计划！电费4折/派$300消费券/免费换家电 长者基层都有份
生活百科
18小时前
阮兆辉儿子离婚丨阮德锵前妻曾封「江若琳师妹」 甘做家庭主夫被嘲捞唔掂 曾拥12座驾封败家星二代
阮兆辉儿子离婚丨阮德锵前妻曾封「江若琳师妹」 甘做家庭主夫被嘲捞唔掂 曾拥12座驾封败家星二代
影视圈
15小时前
一周星星｜曾志伟总结TVB任期得失：呢方面我0分 坦言身体「差咗好多」 大爆一事永成遗憾
一周星星｜曾志伟总结TVB任期得失：呢方面我0分 坦言身体「差咗好多」 大爆一事永成遗憾
影视圈
8小时前
李龙基首爆曾为王青霞被捕：要守行为2年  揭为女方聘5名律师豪花数十万  仍肯定对方为人：唔系贪我钱
李龙基首爆曾为王青霞被捕：要守行为2年  揭为女方聘5名律师豪花数十万  仍肯定对方为人：唔系贪我钱
影视圈
14小时前
内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难挨？游客提不能随地做1件事引共鸣
内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难挨？游客提不能随地做1件事引共鸣
生活百科
2026-01-10 09:00 HKT
27岁女星宣布引退5天惊爆离世 生前被罕见病折磨两年 母亲悲痛证实噩耗
27岁女星宣布引退5天惊爆离世 生前被罕见病折磨两年 母亲悲痛证实噩耗
影视圈
18小时前
前港姐「清纯张栢芝」成娱圈新晋楼后 红磡荃湾多个物业曝光 深圳千万豪宅极堂皇羡煞旁人
前港姐「清纯张栢芝」成娱圈新晋楼后 红磡荃湾多个物业曝光 深圳千万豪宅极堂皇羡煞旁人
影视圈
13小时前
央视发布《没听错！「南天门计划」正照进现实》的文章。
「南天门计划」要来了？ 十万吨级空天母舰+88架空天战机
即时中国
16小时前
汇丰降定存息率后 仍有银行逆市加息 身份证或生日含一数字有优惠
汇丰降定存息率后 仍有银行逆市加息 身份证或生日含一数字有优惠
投资理财
19小时前