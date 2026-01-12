Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英足杯｜费查势已完成任务 严厉评球员：不想留队就应该走

足球世界
更新时间：06:23 2026-01-12 HKT
发布时间：06:23 2026-01-12 HKT

曼联今晨于英格兰足总杯第3圈以1：2不敌白礼顿，势成「替工」费查最后一场领军。看守领队上任在即，费查认为对方首要任务是，为脆弱的曼联建立信心。

领军两场取1和1负

「红魔」解雇鲁宾艾摩廉后急寻新帅，预料这名看守领队会至少领军至季尾。在新帅上任前，目前领军的职务由U18教练费查暂代，他共带领曼联出战两场比赛，取得1和1负的成绩。目前看守领队的大热是苏斯克查和卡域克，而费查很大机会已经完成「替工」的任务。曼联下一场将迎来「曼市打吡」，于周六英超主场硬撼曼城。

曼联于足总杯第3圈出局。路透社
费查形容目前的曼联脆弱。路透社
费查领军两场1和1负。路透社
新帅首要为脆弱的曼联建立信心

费查寄语下任领队以建立信心为首要任务：「最重要是凝聚力量。球队目前深陷困境，只有他们自己才能透过一场场硬仗来重建信心。每个人都想踢出华丽的足球，但首先必须找到赢波的方法。过程或许难睇，但这是成长与建立基础的起点。只有这样，往后才能踢出节奏明快、令人兴奋的足球。你可以看到球员很脆弱，他们需要重新振作。」

吁以老带新渡过难关

今晨完场一刻，奥脱福一片嘘声。费查赛后表示：「球队已在杯赛出局，余下只有英超赛事，球迷绝对有权表达怨气。」对于麾下，他有严厉的评语：「在困难的时刻，正是真正个性显现之时。他们要咬紧牙关，展现想成为曼联未来一员的决心。如果做不到，我认为你不应该、也不会留在这里。这听起来也许很严厉，但现实就是如此，亦理应如此。」他又呼吁具经验的球员，带领年轻球员渡过难关，费查说：「我当年能与那些队友共事非常幸运，我从资深球员身上学习，这形成了循环。想当年我们还未意识到这一点，我们自以为知道成功之道，但实情是那些老将塑造了我们，费格逊塑造了我们。」

