英足杯｜曼联不敌白礼顿出局 只余1条战线比去季少踢20场

曼联于英格兰足总杯第3圈出局。今晨是「红魔」解雇鲁宾艾摩廉后的第2场，主场迎战白礼顿以1：2告负，费查领军暂时录得1和1负。曼联今季只余英超1条战线，意味着今季只会踢40场，是自1914/15球季以来最少。

韦碧克倒戈入波

曼联第一个较具威胁的攻门机会来自6分钟的罚球，般奴费南迪斯短传予旁边的明奈，后者踩停皮球，B费冲前起脚烫远柱，被白礼顿门将积臣史迪利扑出底线。但曼联于12分钟失守，白礼顿由倒戈曼联的韦碧克于左路传中，鲁达的头槌攻门虽被挡出，还有巴赞古达补中，客军领先1：0。14分钟曼联险些再失球，门将辛尼拉文斯被力逼下，交波被韦碧克截到，但拉文斯回身救到韦碧克的单刀射门。曼联半场落后0：1。

曼联于足总杯第3圈出局。法新社

韦碧克倒戈入波。法新社

利斯两黄一红被逐，赛后他发文向队友和球迷道歉。法新社

费查领军两场1和1负。路透社

利斯两黄一红

白礼顿于下半场64分钟拉开比数，再次是韦碧克的射门，今次他接应巴赞古达的传送，一控再起左脚抽上角，射破拉文斯十指关，白礼顿领先2：0。曼联于85分钟凭些斯高接应角球头槌破网，追近至落后1：2。曼联提升士气加快进攻节奏之际，一盘冷水照头淋；后备入替的小将利斯（Shea Lacey）于87分钟领第一面黄牌，89分钟被吹犯规后掉波泄愤，被球证出示第二面黄牌、两黄一红被逐。

今季只踢40场 自1914/15球季后最少

最终曼联以1：2不敌白礼顿，于足总杯第3圈止步。曼联继联赛杯不敌甘士比后，再次在杯赛亮相一战便告负，是自1981/82球季后首次。另一个尴尬纪录是，曼联今季将是自1914/15球季后，全季比赛最少的一季。对比上季全季踢60场，曼联今季杯赛全数出局、没有欧战，只余英超这条唯一战线，联赛全季38场、联赛杯1场、足总杯1场，今季只会踢40场。对上一次少波踢的赛季是2014/15球季，该季由于对上一季以第7名冲线而没有欧战，加上联赛杯次圈出局，足总杯第6轮出局，全季共踢了44场；该季英超则最终以第4名完成。