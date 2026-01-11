Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│B费受够曼联乱局 鲁宾艾摩廉被炒令去意更坚定

足球世界
更新时间：16:45 2026-01-11 HKT
发布时间：16:45 2026-01-11 HKT

英国《太阳报》报导，曼联队长般奴费南迪斯 (Bruno Fernandes，简称B费)已经厌倦了球会所有的乱局和动荡，本身已有离意的他，在主教练鲁宾艾摩廉被辞退后，去意就更加坚定，将会在今夏离开红魔，队友们亦已知道其决定。

B费已受够曼联动荡

B费在去年夏天一度接近离队，但被时任主帅、葡萄牙同乡鲁宾艾摩廉挽留，最终续约留低。他在去年11月接受访问时承认，对曼联高层愿意出售他感到「受伤」和「难过」，当时已对球会管理层不满。这名31岁葡萄牙中场开季后继续在场上贡献所有，球队近期亦一直守在前列，可是艾摩廉因为与足球总监韦确斯决裂而被炒，红魔再次陷入风浪之中。

艾摩廉离队令他对领导层更失望

消息人士向《太阳报》透露，艾摩廉离开令B费对曼联领导层更失望，队友们都知道他今次已决心离开：「队中一些球员觉得B费已经受够了。说实话，队友们都不怪他。他总是全力以赴，自加盟以来一直都是球会最好的球员。没有人想他离开，但如果他真的出来，队友们都会理解。」

这位知情人士还指，金钱从来不是B费的考虑因素，他是一名纯粹的足球主义者，所以离开都不会前往沙特阿拉伯掘金，而是继续留在五大联赛。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
时事热话
4小时前
排队7年一月两派 拒绝东涌两周后极速二派 公屋申请人：快到冇心理准备 网民恭喜：这区劲好住｜Juicy叮
排队7年「一月两派」 拒绝东涌两周后极速二派 公屋申请人：快到过份 网民恭喜：这区劲好住｜Juicy叮
时事热话
2026-01-10 15:42 HKT
消处处联同警方交代案件。梁国峰摄
01:00
元朗Yoho Town夺命火｜客厅起火夫死妻命危 不排除涉刑事成份
突发
6小时前
阮兆辉儿子阮德锵宣布离婚 论分开原因极玄妙 疑避女星前妻辞港台工作：我不是你的Mr. Right
阮兆辉儿子阮德锵宣布离婚 论分开原因极玄妙 疑避女星前妻辞港台工作：我不是你的Mr. Right
影视圈
2小时前
内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难挨？游客提不能随地做1件事引共鸣
内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难挨？游客提不能随地做1件事引共鸣
生活百科
2026-01-10 09:00 HKT
长寿必吃6大抗衰老食物 研究揭持续吃8周回春2岁 2款茶也上榜！
长寿必吃6大抗衰老食物 研究揭持续吃8周回春2岁 2款茶也上榜！
保健养生
9小时前
汇丰降定存息率后 仍有银行逆市加息 身份证或生日含一数字有优惠
汇丰降定存息率后 仍有银行逆市加息 身份证或生日含一数字有优惠
投资理财
6小时前
印尼妇搭港铁偶遇陌生港女 离奇即场送糖提亲 网民细思极恐 女事主自爆食糖后感觉｜Juicy叮
印尼妇搭港铁偶遇陌生港女 离奇即场送糖提亲 网民细思极恐 女事主自爆食糖后感觉｜Juicy叮
时事热话
7小时前
27岁女星宣布引退5天惊爆离世 生前被罕见病折磨两年 母亲悲痛证实噩耗
27岁女星宣布引退5天惊爆离世 生前被罕见病折磨两年 母亲悲痛证实噩耗
影视圈
5小时前
电费资助2026｜政府/中电/港灯17大电费补贴计划！电费4折/派$300消费券/免费换家电 长者基层都有份
电费资助2026｜政府/中电/港灯17大电费补贴计划！电费4折/派$300消费券/免费换家电 长者基层都有份
生活百科
4小时前