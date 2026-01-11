英超│B费受够曼联乱局 鲁宾艾摩廉被炒令去意更坚定

英国《太阳报》报导，曼联队长般奴费南迪斯 (Bruno Fernandes，简称B费)已经厌倦了球会所有的乱局和动荡，本身已有离意的他，在主教练鲁宾艾摩廉被辞退后，去意就更加坚定，将会在今夏离开红魔，队友们亦已知道其决定。

B费已受够曼联动荡

B费在去年夏天一度接近离队，但被时任主帅、葡萄牙同乡鲁宾艾摩廉挽留，最终续约留低。他在去年11月接受访问时承认，对曼联高层愿意出售他感到「受伤」和「难过」，当时已对球会管理层不满。这名31岁葡萄牙中场开季后继续在场上贡献所有，球队近期亦一直守在前列，可是艾摩廉因为与足球总监韦确斯决裂而被炒，红魔再次陷入风浪之中。

艾摩廉离队令他对领导层更失望

消息人士向《太阳报》透露，艾摩廉离开令B费对曼联领导层更失望，队友们都知道他今次已决心离开：「队中一些球员觉得B费已经受够了。说实话，队友们都不怪他。他总是全力以赴，自加盟以来一直都是球会最好的球员。没有人想他离开，但如果他真的出来，队友们都会理解。」

这位知情人士还指，金钱从来不是B费的考虑因素，他是一名纯粹的足球主义者，所以离开都不会前往沙特阿拉伯掘金，而是继续留在五大联赛。