曼城在周六英格兰足总杯第3圈大开杀戒，主场10:1大胜英甲球队埃克塞特，是队史39年来首次在正式比赛中取得双位数入球，亦是领队哥迪奥拿执教生涯第一次单场攻入10球。蓝月今场11位正选球员中，有6人在入球名单上，可是神锋艾宁夏兰特(Erling Haaland)没有进帐，半场被换走。

夏兰特正选无入球

今场曼城大幅度轮换，主要以副选和青年军小将组成正选阵容，仅锋将卓基和射手艾宁夏兰特是常规正选，当中后者刚轮英超士哥才终止3场入球荒，明显为磨顺脚法而继续出场。蓝月10个入球，撇除2个乌龙球，分别由7位球员取得，包括6名正选，可是夏兰特没有进帐，2次射门都无功而还，半场退下火线。

40年来首支英格兰顶级联赛球队入10球

而曼城成为40年来首支于正式比赛攻入10球的英格兰顶级联赛球队，对上一支是利物浦，他们在1986年联赛杯10:0赢富咸。同时今次是蓝月继1987年11月于英乙(当时未有英超，次级联赛)以10:1赢哈特斯菲尔德后，首次于正式比赛取得双位数入球。

哥迪奥拿首入10球 可惜停赛未能坐后备席

同时曼城领队哥迪奥拿执教生涯来到第1014场正式比赛，终于首次在单场赛事入10球。然而他在这里程碑未能于后备席督师，要在看台上遥远操控球队，靠助教连达斯帮助向球队传递讯息。事缘他在刚轮英超赛和白礼顿时领黄牌，今季已累积3面黄牌，需要停赛只能在观众席上观赛。

哥迪奥拿因为累积3面黄牌，未能在场边督师。路透社

