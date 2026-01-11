英足杯│热刺不敌维拉出局 法兰克场均仅1.32分近10任最低

周六英格兰足总杯第3圈，热刺主场1:2不敌阿士东维拉，各赛事不胜走势增至4场，踏入2026年仍未尝胜果。以赢波3分、和波1分计算，汤马士法兰克今季上任成热刺主教练后，各赛事场均只得1.32分，是近10任热刺教练场均最低得分，难怪他被视为英超下位离任领队第2热门。

热刺26年未赢过

热刺今场仅作小部份轮换，半场落后2球，换边后就算扳回一城，最终仍然输1:2，各赛事已连续4场不胜，过去7场只得1胜2和4负的劣势，走势持续向下。该队今季在汤马士法兰克带领下，所有比赛出赛31次，仅收录11胜9和11负，场均低见1.32分，是热刺过去10任主帅中场均得分最低的教头。

场均1.32分近10任新低

上任普斯迪高古在任期间，平均得1.52分：公认为热刺最近最差教头的桑迪拉莫斯，都有1.35分比法兰克高。近10任积分最高的主帅，就是1.91分的保亚斯，紧接是1.84分的普捷天奴；1.78分和1.77分的干地及摩连奴就排第3和4位。哈利列纳以1.73分排第5。

法兰克领军成绩越来越差，难怪他被视为英超下位离任领队的第2热门，仅次于目前在英超降班区苦苦挣扎的韦斯咸领队纽奴。

汤马士法兰克领军成绩每况愈下。路透社

汤马士法兰克面对下台压力。路透社

汤马士法兰克是近10任热刺主帅中，场均积分最少的一人。资料来源transfermarkt