Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英足杯│热刺不敌维拉出局 法兰克场均仅1.32分近10任最低

足球世界
更新时间：12:25 2026-01-11 HKT
发布时间：12:25 2026-01-11 HKT

周六英格兰足总杯第3圈，热刺主场1:2不敌阿士东维拉，各赛事不胜走势增至4场，踏入2026年仍未尝胜果。以赢波3分、和波1分计算，汤马士法兰克今季上任成热刺主教练后，各赛事场均只得1.32分，是近10任热刺教练场均最低得分，难怪他被视为英超下位离任领队第2热门。

热刺26年未赢过

热刺今场仅作小部份轮换，半场落后2球，换边后就算扳回一城，最终仍然输1:2，各赛事已连续4场不胜，过去7场只得1胜2和4负的劣势，走势持续向下。该队今季在汤马士法兰克带领下，所有比赛出赛31次，仅收录11胜9和11负，场均低见1.32分，是热刺过去10任主帅中场均得分最低的教头。

相关报导：英足杯｜热刺1：2阿士东维拉 今季各项赛事第10败

场均1.32分近10任新低

上任普斯迪高古在任期间，平均得1.52分：公认为热刺最近最差教头的桑迪拉莫斯，都有1.35分比法兰克高。近10任积分最高的主帅，就是1.91分的保亚斯，紧接是1.84分的普捷天奴；1.78分和1.77分的干地及摩连奴就排第3和4位。哈利列纳以1.73分排第5。

法兰克领军成绩越来越差，难怪他被视为英超下位离任领队的第2热门，仅次于目前在英超降班区苦苦挣扎的韦斯咸领队纽奴。

汤马士法兰克领军成绩每况愈下。路透社
汤马士法兰克领军成绩每况愈下。路透社
汤马士法兰克领军成绩每况愈下。路透社
汤马士法兰克领军成绩每况愈下。路透社
汤马士法兰克面对下台压力。路透社
汤马士法兰克面对下台压力。路透社
汤马士法兰克是近10任热刺主帅中，场均积分最少的一人。资料来源transfermarkt
汤马士法兰克是近10任热刺主帅中，场均积分最少的一人。资料来源transfermarkt

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
元朗Yoho Town单位起火，酿一死一伤。梁国峰摄
00:57
元朗Yoho Town单位起火 酿1死1命危 逾400人疏散
突发
5小时前
排队7年一月两派 拒绝东涌两周后极速二派 公屋申请人：快到冇心理准备 网民恭喜：这区劲好住｜Juicy叮
排队7年「一月两派」 拒绝东涌两周后极速二派 公屋申请人：快到过份 网民恭喜：这区劲好住｜Juicy叮
时事热话
21小时前
内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难挨？游客提不能随地做1件事引共鸣
内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难挨？游客提不能随地做1件事引共鸣
生活百科
2026-01-10 09:00 HKT
麦明诗9个月大儿子展现惊人自理能力 专家外婆赞不绝口 称做一事可培养独立性格
麦明诗9个月大儿子展现惊人自理能力 专家外婆赞不绝口 称做一事可培养独立性格
影视圈
18小时前
32岁TVB「最强小三」火红低胸战衣无惧寒流晒Body 恋富二代住半亿豪宅 早前荣升马主
32岁TVB「最强小三」火红低胸战衣无惧寒流晒Body 恋富二代住半亿豪宅 早前荣升马主
影视圈
22小时前
奇案解密︱广州美女博士生赵诗哲校内遭奸杀 25岁冷血男图烧尸灭证
奇案解密︱广州美女博士生赵诗哲校内遭奸杀 25岁冷血男图烧尸灭证
奇闻趣事
6小时前
TVB力捧男一惊爆颁奖礼内幕 曝光待遇「零车马费」？ 大合照企后排：我这个18线演员
TVB力捧男一惊爆颁奖礼内幕 曝光待遇「零车马费」？ 大合照企后排：我这个18线演员
影视圈
20小时前
内地网红为流量疑偷走铜锣湾酒店「无主孤魂」牌 传属已故女星 潘绍聪直击证牌位失踪
内地网红为流量疑偷走铜锣湾酒店「无主孤魂」牌 传属已故女星 潘绍聪直击证牌位失踪
影视圈
18小时前
《蒋中正日记》解封｜自揭香港嫖妓细节 早泄、染性病等露骨色欲内容曝光
两岸热话
21小时前
公屋户新年收利是要注意！大额现金存银行户口 随时超房署最新审查红线？婚嫁收金器点计？
公屋户新年收利是要注意！大额现金存银行户口 随时超房署最新审查红线？婚嫁收金器点计？
生活百科
2026-01-10 10:30 HKT