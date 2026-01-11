Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英足杯│马尔斯菲奇迹创造者 包装工人队长、小学老师助攻、兼职音乐人入波

足球世界
更新时间：11:23 2026-01-11 HKT
发布时间：11:23 2026-01-11 HKT

周六英格兰足总杯第3圈出现百年来首见的惊天冷门赛果，第6级别球队马尔斯菲FC（Macclesfield FC）主场2:1击败卫冕冠军水晶宫。马尔斯菲3位奇迹创造者，只是日常生活中的平凡人，队长保罗多逊(Paul Dawson)本身是包装工人；间接送上助攻的希夫哥迪(Sam Heathcote)是小学老师；入球功臣之一巴克利洛基治(Isaac Buckley-Ricketts)就系兼职音乐制作人。

117年来首次淘汰卫冕冠军的非职业队

全队身价仅45万欧罗的马尔斯菲FC，扮演巨人杀手以2:1击败身价达到2亿3000万欧罗的水晶容，成为117年来首支于英足杯淘汰卫冕冠军的非职业球队。水晶宫目前于英超排13位，马尔斯菲在第6级别的北部国家联赛（National League North）排14名，换句话说双方之间足足相差117个联赛排名，成为英足杯历史上其中一场最惊人的冷门赛果。

队长多逊是包装工人

而缔造马尔斯菲奇迹的3位球员，只是日常生活中的平凡人。头槌士哥为球队先开纪录的队长保罗多逊，本身是一名包装工人，他在赛前一晚完成打包香薰蜡烛和香薰机的工作后，再把训练球衣送往球会，如今意想不到成为英格兰球坛的大红人。此子更因为争顶时撞爆头而包扎绷带，他矢言：「我的脑袋像水泥一样硬。教练赛前给我们明确的计划，就是把比赛踢得难看一点，向对手贴身逼抢，给他们制造麻烦。我们已经赢了卫冕冠军，接下来任何对手都可以赢。」

相关报导：体坛早报｜朗尼弟弟领第6级球队挫水晶宫 施美安地标战开斋 罗仙尼亚首演赢波

相关报导：英足杯｜第6级球队爆冷挫水晶宫 朗尼弟弟执教 上月经历球员车祸丧命

小学老师希夫哥迪间接助攻

当保罗多逊在罚球攻势顶入前，其头上的绷带有点松动，中坚希夫哥迪为他整理绷带。作为小学老师的后者矢言，自己算是间接助攻：「那个入球，我就当自己有个助攻吧﹗当完场鸣笛声响起，我真的无法形容那种感觉。我从来没有想过，周一回到学校的时间，我的身份竟然是赢了足总杯比赛的胜利者。」

中坚希夫哥迪是小学教师。路透社
中坚希夫哥迪是小学教师。路透社
中坚希夫哥迪是小学教师。路透社
中坚希夫哥迪是小学教师。路透社

兼职音乐人洛基治入波奠胜

至于为马尔斯菲攻入第2球的球员，就是前锋巴克利洛基治，他在门前伸脚将皮球改变方向入网。此子是一位兼职音乐制作人，以「Mudboy LM」的名字在不同音乐串流平台上载自己创作的歌曲。同时他出身自曼城青年军，亦代表过英格兰U19梯队，当中于2017年与美臣蒙特、列斯占士等为幼狮赢过U19欧洲国家杯。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
元朗Yoho Town单位起火，酿一死一伤。梁国峰摄
元朗Yoho Town单位起火 酿1死1受伤昏迷
突发
3小时前
排队7年一月两派 拒绝东涌两周后极速二派 公屋申请人：快到冇心理准备 网民恭喜：这区劲好住｜Juicy叮
排队7年「一月两派」 拒绝东涌两周后极速二派 公屋申请人：快到过份 网民恭喜：这区劲好住｜Juicy叮
时事热话
20小时前
内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难挨？游客提不能随地做1件事引共鸣
内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难挨？游客提不能随地做1件事引共鸣
生活百科
2026-01-10 09:00 HKT
32岁TVB「最强小三」火红低胸战衣无惧寒流晒Body 恋富二代住半亿豪宅 早前荣升马主
32岁TVB「最强小三」火红低胸战衣无惧寒流晒Body 恋富二代住半亿豪宅 早前荣升马主
影视圈
21小时前
麦明诗9个月大儿子展现惊人自理能力 专家外婆赞不绝口 称做一事可培养独立性格
麦明诗9个月大儿子展现惊人自理能力 专家外婆赞不绝口 称做一事可培养独立性格
影视圈
16小时前
奇案解密︱广州美女博士生赵诗哲校内遭奸杀 25岁冷血男图烧尸灭证
奇案解密︱广州美女博士生赵诗哲校内遭奸杀 25岁冷血男图烧尸灭证
奇闻趣事
5小时前
TVB力捧男一惊爆颁奖礼内幕 曝光待遇「零车马费」？ 大合照企后排：我这个18线演员
TVB力捧男一惊爆颁奖礼内幕 曝光待遇「零车马费」？ 大合照企后排：我这个18线演员
影视圈
18小时前
内地网红为流量疑偷走铜锣湾酒店「无主孤魂」牌 传属已故女星 潘绍聪直击证牌位失踪
内地网红为流量疑偷走铜锣湾酒店「无主孤魂」牌 传属已故女星 潘绍聪直击证牌位失踪
影视圈
17小时前
「浪漫战神」今场换上霍宏声，或能转一转手风，为唐献芳 (左) 赢马补数。
霍宏声为唐献芳赢马补数
马圈快讯
22小时前
北上「深圳转飞」新玩法！港妈实测深圳机场「神速」返港路线 网民再揭秘「隐藏玩法」：原来分段走平一半｜Juicy叮
北上「深圳转飞」新玩法！港妈实测深圳机场「神速」返港路线 网民再揭秘「隐藏玩法」：原来分段走平一半｜Juicy叮
时事热话
2026-01-09 13:18 HKT