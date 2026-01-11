英足杯│马尔斯菲奇迹创造者 包装工人队长、小学老师助攻、兼职音乐人入波

周六英格兰足总杯第3圈出现百年来首见的惊天冷门赛果，第6级别球队马尔斯菲FC（Macclesfield FC）主场2:1击败卫冕冠军水晶宫。马尔斯菲3位奇迹创造者，只是日常生活中的平凡人，队长保罗多逊(Paul Dawson)本身是包装工人；间接送上助攻的希夫哥迪(Sam Heathcote)是小学老师；入球功臣之一巴克利洛基治(Isaac Buckley-Ricketts)就系兼职音乐制作人。

117年来首次淘汰卫冕冠军的非职业队

全队身价仅45万欧罗的马尔斯菲FC，扮演巨人杀手以2:1击败身价达到2亿3000万欧罗的水晶容，成为117年来首支于英足杯淘汰卫冕冠军的非职业球队。水晶宫目前于英超排13位，马尔斯菲在第6级别的北部国家联赛（National League North）排14名，换句话说双方之间足足相差117个联赛排名，成为英足杯历史上其中一场最惊人的冷门赛果。

队长多逊是包装工人

而缔造马尔斯菲奇迹的3位球员，只是日常生活中的平凡人。头槌士哥为球队先开纪录的队长保罗多逊，本身是一名包装工人，他在赛前一晚完成打包香薰蜡烛和香薰机的工作后，再把训练球衣送往球会，如今意想不到成为英格兰球坛的大红人。此子更因为争顶时撞爆头而包扎绷带，他矢言：「我的脑袋像水泥一样硬。教练赛前给我们明确的计划，就是把比赛踢得难看一点，向对手贴身逼抢，给他们制造麻烦。我们已经赢了卫冕冠军，接下来任何对手都可以赢。」

小学老师希夫哥迪间接助攻

当保罗多逊在罚球攻势顶入前，其头上的绷带有点松动，中坚希夫哥迪为他整理绷带。作为小学老师的后者矢言，自己算是间接助攻：「那个入球，我就当自己有个助攻吧﹗当完场鸣笛声响起，我真的无法形容那种感觉。我从来没有想过，周一回到学校的时间，我的身份竟然是赢了足总杯比赛的胜利者。」

中坚希夫哥迪是小学教师。路透社

兼职音乐人洛基治入波奠胜

至于为马尔斯菲攻入第2球的球员，就是前锋巴克利洛基治，他在门前伸脚将皮球改变方向入网。此子是一位兼职音乐制作人，以「Mudboy LM」的名字在不同音乐串流平台上载自己创作的歌曲。同时他出身自曼城青年军，亦代表过英格兰U19梯队，当中于2017年与美臣蒙特、列斯占士等为幼狮赢过U19欧洲国家杯。