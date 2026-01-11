体坛早报｜朗尼弟弟领第6级球队挫水晶宫 施美安地标战开斋 罗仙尼亚首演赢波

英格兰足总杯第3圈爆大冷，第6级联赛球队马尔斯菲FC主场击败卫冕的水晶宫；马尔斯菲FC是由朗尼弟弟约翰朗尼执教，球队上月刚经历前锋小将车祸身亡的伤痛。曼城则有施美安「处子」上阵，贡献1入球1助攻，以10：1大胜埃克塞特。车路士亦有新帅罗仙尼亚首演，他带领球队以5：1击败查尔顿。热刺则以1：2不敌阿士东维拉出局。非洲国家杯8强大战，埃及凭沙拿传射建功，以3：2击败卫冕的科特迪瓦。

英足杯｜第6级球队爆冷挫水晶宫 朗尼弟弟执教 上月经历球员车祸丧命

英足杯｜施美安「地标战」传射建功 曼城10：1埃克塞特

英足杯｜车路士5：1查尔顿 新帅罗仙尼亚首演「是个好开始」

英足杯｜热刺1：2阿士东维拉 今季各项赛事第10败

非洲国家杯｜科特迪瓦卫冕失败 沙拿传射建功助埃及杀入4强