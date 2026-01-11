Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英足杯｜车路士5：1查尔顿 新帅罗仙尼亚首演「是个好开始」

足球世界
发布时间：07:35 2026-01-11 HKT

车路士今晨出战英格兰足总杯第3圈作客英冠的查尔顿，是新帅罗仙尼亚的首演。他带领「蓝战士」以5：1大胜，晋级第4圈。

车路士作客5：1挫查尔顿。路透社
安素费南迪斯射入12码埋斋。路透社
车路士新帅罗仙尼亚首演「是个好开始」。路透社
车路士晋级足总杯第4圈。路透社

车路士于上半场补时4分钟打开纪录，祖列尔哈图的劲射，直飞门将的右上角入网，助球队领先1：0完半场。蓝战士于50分钟增添纪录，保拿洛迪开出右路罚球，艾达拉比奥约前柱跣入。查尔顿则于57分钟追近比数，一次左路角球，第一下头槌攻门被车路士门将菲腊佐真逊精彩飞扑救出，查尔顿凭利亚本补中，追成1：2。但车路士之后连入3球，先是62分钟马克基奥近门补射入网，91分钟柏度尼图于禁区边起脚射近柱破网，最终于94分钟由安素费南迪斯射入12码埋斋。最终车路士以5：1大胜查尔顿，晋级足总杯第4圈。

罗帅：好开局打下良好基础

首次领军的罗仙尼亚赛后表示：「是个好开始。第一球出现的时间点相当关键，查尔顿的防守非常稳固。我一开始便讲过，麾下质素卓越，这个好开局打下了良好的基础，但目前还未到可以冲昏头脑的时候。未来两个月的赛程非常紧密，但过去48小时的进展令我十分欣慰，球员对战术指令的接受程度很高。如果我们能保持这样的态度继续努力，我对未来非常感到兴奋。」车路士下一场将于周三深夜的联赛杯4强首回合，主场迎战阿仙奴。

