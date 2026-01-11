Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

非洲国家杯｜科特迪瓦卫冕失败 沙拿传射建功助埃及杀入4强

足球世界
更新时间：06:58 2026-01-11 HKT
发布时间：06:58 2026-01-11 HKT

非洲国家杯8强大战，由卫冕的科特迪瓦硬撼穆罕默德沙拿领军的埃及。沙拿今场有「士哥」，助球队以3：2击败科特迪瓦，杀入4强。

科特迪瓦卫冕失败。路透社
沙拿为埃及射成3：1。路透社
埃及将与塞内加尔争入决赛。路透社
埃及于4分钟便打开纪录，效力曼城的马穆殊接应直线，压过敌军守将后，单刀烫远柱，射破科特迪瓦门将科法拿的十指关。埃及于32分钟拉开比数，沙拿开出右路角球，拿美拉比亚（Rami Rabia）接应头槌破网，助球队领先至2：0。科特迪瓦于40分钟追近比数，一次左路角球旗附近的角球，前柱科特迪瓦球员头槌跣后攻门，门前的埃及守将法图（Ahmed Fatouh）将皮球撞入己队大门。

埃及与塞内加尔争入决赛

半场领先2：1的埃及，于下半场52分钟再次拉开比数，沙拿接应左路传送，力压敌卫射成3：1。科特迪瓦于73分钟又再追近比分，效力曼联的阿密特迪亚路开出右路角球，门前接应的队友的第一下攻门被埃及门将舒尼维反应快挡出，但科特迪瓦有杜埃近门补射，追成2：3。但科特迪瓦最终无法再增添纪录，以2：3不敌埃及，卫冕失败。埃及则杀入4强，周三将与塞内加尔争入决赛。

