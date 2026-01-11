英足杯｜施美安「地标战」传射建功 曼城10：1埃克塞特

安东尼施美安的曼城生涯有个好开始。「蓝月」今晨于英格兰足总杯第3圈面对英甲的埃克塞特，以10：1大胜对手晋级，施美安在这场「地标战」贡献1入球1助攻。

洛迪20个月后再入球

曼城主帅哥迪奥拿今场停赛，没有在场边督师。蓝月于12分钟凭麦斯阿利尼的入球，揭起大胜序幕。24分钟到洛迪卡斯简迪建功，是他个人相隔20个月后再有「士哥」。及后42及上半场补时2分钟，曼城凭对手两个乌龙球拉开比数，领先4：0完半场。

施美安64分钟退下火线

下半场49分钟，施美安于左路传中，历高利维斯近门接应破网。施美安于54分钟接应卓基的直线，射破埃克塞特门将韦特禾夫（Joe Whitworth）的十指关，助球队领先至6：0。施美安于64分钟退下火线，曼城首演交出1入球1助攻的成绩。曼城之后凭雷恩达斯于71分钟在禁区边起脚破网，尼高奥莱利于79分钟头槌建功，麦亚杜（Ryan McAidoo）于86分钟的入球，遥遥领先至9：0。

利维斯梅开二度

埃克塞特于90分钟有贝治（George Birch）于禁区外起脚，皮球直飞门将的右上角，射破查福特的十指关。曼城最终由历高利维斯于91分钟埋斋，以10：1大胜晋级第4圈；利维斯今场个人梅开二度。曼城助教连达斯（Pep Lijnders）赛后表示施美安适应良好：「他是谦虚的人，为前线带来我们真正需要的元素。他可以快速进攻，又愿意回防，永不停步。」