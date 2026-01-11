英足杯｜第6级球队爆冷挫水晶宫 朗尼弟弟执教 上月经历球员车祸丧命

水晶宫卫冕英格兰足总杯失败。他们昨晚于第3圈作客第6级联赛球队马尔斯菲FC（Macclesfield FC），爆冷以1：2落败出局。

约翰朗尼效力两年 去季挂靴后执教

马尔斯菲FC目前由朗尼的弟弟约翰朗尼（John Rooney）执教。他于2023-2025年执力这支球队，于上一季助球队于北部超级联赛（Northern Premier League）夺冠，升班至第6级的北部国家联赛（National League North）。约翰朗尼在季后挂靴，及后接替沙维治的帅位，执教马尔斯菲FC，在昨晚的英格兰足总杯第3圈踢出代表作。

朗尼赛前访问弟弟约翰朗尼。法新社

球迷冲入场庆祝

马尔斯菲FC面对卫冕的英超球队水晶宫，凭保罗多逊（Paul Dawson）接应罚球头槌破门，于43分钟开纪录；60分钟再凭巴克利洛基治（Isaac Buckley-Ricketts）的入球，扩大领先至2：0。水晶宫及后狂攻，但最终只能凭耶利米宾奴于90分钟射入罚球破网。马尔斯菲FC爆大冷以2：1淘汰水晶宫，主场球迷在球证鸣笛一刻冲入球场，与职球员分享喜悦。

朗尼眼泛泪光：为弟弟感到骄傲

朗尼兄弟赛后在场边感人访问，为《BBC》担任评述员的朗尼眼泛泪光地表示：「看到弟弟取得这样的成就，我不禁激动起来。他的领队生涯开展不久，便能领军挫水晶宫杀入足总杯第4圈，我感到非常骄傲。他看起来很冷静，我真的不知道他是如何保持到。」之后兄弟二人感动相拥。

朗尼兄弟赛后感动相拥。BBC截图

小将车祸身亡 约翰：更衣室内相片永不移走

约翰朗尼则表示：「我仍然不敢相信。但我认为球队由第1分钟起表现出色，值得赢波。」球队上月其实经历了极大的伤痛，21岁前锋麦里奥特（Ethan McLeod）上月在比赛后驾车回家时，因车祸身亡；约翰朗尼说：「我昨日收到麦里奥特爸爸的讯息，我很犹疑到底要不要向球员提及这件事，因为我不希望给太多压力他们。他的父母今天有到场，这段时间真的很艰难。更衣至内仍有他的相片，这些相片永远不会被移走。我估他今日有在天上看到我们，并为我们感到骄傲。」