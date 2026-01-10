港超联｜大埔险胜九龙城获新年后首胜 主帅李志坚：亚洲赛完结可更集中应付联赛

港超联今日再续战火，首场就由大埔主场出击对九龙城，大埔在上半场由陈肇钧建功后被九龙城连追2球，好在下半场由杜国榆和马卡雷拿先后建功，最终以3:2反胜九龙城，大埔主帅李志坚表示今场胜仗是一个好的开始，更指亚洲赛完结现在可以更集中应付联赛。

魏国谦摄

大埔在上年尾段因同时兼顾亚冠2和联赛下，明显有点力不从心，上年最后三场一胜难求，今日新一年首战就以一场胜利开始，大埔主帅李志坚直言在领先一球后太多失误，加上球员未入局，但对于最终能全取3分，他也表示：「都系一个一个好嘅开始嘅，即系起码诶，响你入波先，跟住俾人哋反超前，大家都即系尽咗力搏晒命去去追翻，我觉得呢个系系可能会打返起咗。」但他也提到今战受伤的加比尔下战对理文可能也未必能出战。

另外坚sir也表示在之前也放亚洲赛在首位，现在亚洲赛结束可以更集中在联赛，他说：「唔使打亚洲赛啦咁样我觉得可以集中翻啰，因为之前坦白讲即系我哋成个球会或者个人都系，将亚洲赛摆咗去摆第一位，所以你你会见到就算超联，我哋都系出一半人啊，用留住力个心态去踢，但系而家好啲啦，咁大家都系应该要要全力去去打拼。」另外坚sir也表示下半季将不会再有增兵，但亦有可能有球员离队。

记者/摄影：魏国谦