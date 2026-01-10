港超联｜新年首战大演入球骚 大埔3:2险胜九龙城开个好头

港超联昨日放假后再续战火，由大埔主场迎战九龙城，大演入球骚，上半场大埔在陈肇钧率先破网下，被九龙城的雷仙奴和姜浚贤先后建功反超2:1，好在大埔下半场先有杜国榆扳平再有马卡雷拿「埋斋」，助大埔3:2反胜九龙城。

大埔3:2险胜九龙城 新年首战大演入球骚

周六上演新年后首战，由大埔主场迎战九龙城，一开波双方就攻势不断，在13分钟由伊高沙托尼开出角球造成门前混战，门前的陈肇钧把握门将倒地，顶入空门为大埔先开记录打成1:0，但随后32分钟九龙城立即还以颜色，雷仙奴把握大埔失误拦截后，突破进入禁区劲射破网追成1:1，其后38分钟大埔有扳平机会，马卡雷拿接应李家豪传中，立即起跳车身窝利可惜被袁皓俊扑出，44分钟九龙城发起反击快攻，卡朗横传予姜浚贤，后者之后冷静应对烫射破网反超成2:1返回更衣室。

易边后，大埔换入添姆高夫斯基等进攻火力后，攻势明显再有增加，在63分钟就有伊高沙托尼传中后造成禁区混战，后备入替的杜国榆把握机会顶入，为大埔追成2:2平手，之后大埔亦持续对九龙城禁区施压，在80分钟费兰度罚球开入禁区，左路埋伏的马卡雷拿加速上前，在无人看守下门前射入，助大埔反超3:2锁定胜局，为新一年开个好头。

记者/摄影：魏国谦