英超│阿密特迪亚路为艾摩廉落台难过 「我们的关系就如父子」

足球世界
更新时间：18:42 2026-01-10 HKT
发布时间：18:42 2026-01-10 HKT

曼联上周辞退领队鲁宾艾摩廉(Ruben Amorim)后，没有球员公开接受访问，正随科特迪瓦参加非洲国家杯的阿密特迪亚路(Amad Diallo)就开腔提及旧帅，直言对他下台感到非常难过，并指两人的关系就像父子一样，给了他很多建议，并让他尽展所长。

迪亚路为艾摩廉离任难过

阿密特迪亚路是鲁宾艾摩廉带领曼联时期最受重用的球员之一，是球队的正选右翼卫，上季各赛事共有11球10助攻，今季亦有2球3助攻。对于恩师艾摩廉被解雇，迪亚路矢言相当难过：「这是一个沉重的话题。我很难过，因为他给我更多曝光度，他是让我有更多机会为曼联出场的教练。我非常伤心，我甚至给他传送讯息，感谢他为我做的一切。」

迪亚路：「我们情同父子」

同时迪亚路指他和艾摩廉的关系犹如父子：「我们关系非常好，几乎像父子一样。他理解我，给我很多建议，也让我自由地踢球。这非常不幸，但这就是生活，这就是足球，要必须适应。」

