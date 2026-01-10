西甲│巴塞隆拿想买断拉舒福特 愿支付3000万欧罗

据西班牙媒体《零点电台》报导，巴塞隆拿对借将拉舒福特(Marcus Rashford)的表现十分满意，打算在借用期满后买断他，在资金并不充裕的情况下，仍会向红魔支付3,000万欧罗的买断费用。

巴塞认为买断拉舒福特会是成功引援

拉舒福特今季借用到巴塞隆拿后，26场各赛事收录7球11助攻，近期表现虽然有所回落，其正选席位亦被伤瘉复出的拉芬夏比洛尼抢走，但消息指球会满意他在边路的突破能力，无论正选或后备出场，都可以可靠地改变比赛节奏。同时球队对他对迅速适应西班牙足球感到欣赏，经讨论后觉得买断他将会是体育层面上成功的引援，所以决定在资金并不充裕的情况下，仍会拨出3,000万欧罗的资金买断。

消息指巴塞会买断拉舒福特。法新社

巴塞认为买断拉舒福特，会是成功的引援行动。法新社

拉舒福特无意回归红魔

而另一间西班牙媒体《每日体育报》就指，就算不重用他的鲁宾艾摩廉已离开曼联，拉舒福特仍然倾向在借用期满后留在巴塞，不想返回曼联。