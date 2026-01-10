英超│3位昔日队友变对手 苏斯克查、卡域克、费查争做看守主帅 带曼联到季尾

正在拣选看守主帅领军至季尾的曼联，周四已和前球会中场卡域克会面，聆听他就未来5个月的计划；周六再与旧将和旧帅苏斯克查面谈，了解他如果接手后的部署。而暂时领军的U18教头费查，据报亦希望想继任留任，带队完成余下赛季。3位昔日红魔队友化身成对手，争夺曼联的临时帅位。

卡域克已经和曼联高层会面

曼联在上周一辞退主教练鲁宾艾摩廉，安排U18教练费查暂时接手球队，消息指球会正寻找资深看守教头领军至季尾，今夏再正式命任新主教练肩负重组球队的工作。红魔管理层属意任命熟悉球队内部运作的人士带队过渡至季尾，锁定了卡域克及苏斯克查。曾效力球会12年的卡域克，周四已和高层见面，阐述对于未来5个月的计划。他之前曾在苏斯克查任教红魔时出任教练团成员，亦在后者被解雇后做过3场看守主帅，取得2胜1和的成绩。

卡域克周四已和曼联高层会面。路透社

苏斯克查(左)当年执教曼联时，卡域克(右)是其助教。路透社

苏斯克查周六面谈

至于苏斯克查已和曼联高层进行一次非正式的视像会谈，他在周四于挪威出席好友、前挪威国家队教练夏利迪的丧礼后，已启程前往曼彻斯特，在周四与领导层进行正式会面，解接手后的部署。此子于2018年12月在摩连奴被炒后，回归球会出任看守教头，因领军表现出色转正，可是于21年尾成绩不济离队，消息指他今次非常渴望可以再次帮助旧会，对薪金不会有任何要求。

曼联周六与曼联领导层面谈。路透社

苏斯克查希望回归曼联，不介意待遇条款。路透社

费查想继续留任至季尾

至于费查获球会安排短暂接手，带队踢2场比赛，包括上周中英超快车作客般尼，以及周日英格兰足总杯第3圈主场斗白礼顿，之后就重返青年军，下周英超主场对曼城由看守主帅接手。然而消息人士指费查希望继续留任，带队至季尾，向外界展示领军能力，与两位昔日队友苏斯克查及卡域克争帅位。

据报费查想继续留任，带队至季尾。路透社

舒利亚：请返苏斯克查好奇怪﹗

对于3人之争，前英格兰射手舒利亚认为不应该由苏帅接手：「请苏斯克查回来执教，是相当奇怪的任命。请卡域克和费查，我都理解，但让一位被球会解雇的人士回归，真的无法理解。当初球会辞退他，肯定是有原因的。」