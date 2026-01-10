Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

非洲杯│喀麦隆不敌摩洛哥8强止步 麦比奥莫将回归曼联 赶及出战曼市打吡

足球世界
更新时间：14:31 2026-01-10 HKT
发布时间：14:31 2026-01-10 HKT

周五非洲国家杯8强，喀麦隆0:2不敌东道主摩洛哥，无缘准决赛。这赛果对曼联绝对是好消息，皆因锋将麦比奥莫(Bryan Mbeumo)出局后将会归队，预计可以赶及在下周六英超曼彻斯特打吡主场大战曼城时为球队候命，加强攻力。

喀麦隆2球完败予摩洛哥

面对实力强横的摩洛哥，喀麦隆大部份时间挨打，全场仅得4次射门，悉数未能命中目标，同时又未能阻止敌将巴谦戴亚斯和沙巴利于上下半场各入一球，最终净吞两蛋，今届非洲杯旅途于8强告一段落。

麦比奥莫料可赶及出战曼市打吡

随住球队出局，麦比奥莫将会重返曼联报到，预计可以赶及在下周六主场对曼城的曼市打吡中候命上阵，增强球队的攻力。这名26岁锋将今季英超共入6球，是球队联赛首席射手，他因为出战非洲杯而缺席了5场联赛，红魔在这5仗中仅入6球，只有1胜3和1负的成绩，其回归无疑是极大的强心针。

麦比奥莫将会归队，预计可赶及在下周曼市打吡上阵。路透社
麦比奥莫将会归队，预计可赶及在下周曼市打吡上阵。路透社
麦比奥莫将会归队，预计可赶及在下周曼市打吡上阵。路透社
麦比奥莫将会归队，预计可赶及在下周曼市打吡上阵。路透社
麦比奥莫今季英超累积6球，是曼联的首席射手。路透社
麦比奥莫今季英超累积6球，是曼联的首席射手。路透社
麦比奥莫今季英超累积6球，是曼联的首席射手。路透社
麦比奥莫今季英超累积6球，是曼联的首席射手。路透社

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
《寻秦记》电影版片酬表疯传 一要角收天价为宣萱十倍 古天乐不收分文林峰成港星之首？
《寻秦记》电影版片酬表疯传 一要角收天价为宣萱十倍 古天乐不收分文林峰成港星之首？
影视圈
18小时前
北上「深圳转飞」新玩法！港妈实测深圳机场「神速」返港路线 网民再揭秘「隐藏玩法」：原来分段走平一半｜Juicy叮
北上「深圳转飞」新玩法！港妈实测深圳机场「神速」返港路线 网民再揭秘「隐藏玩法」：原来分段走平一半｜Juicy叮
时事热话
2026-01-09 13:18 HKT
周星驰「旧爱」煞科宴上演「致命诱惑」 一举动惹黄宗泽骚动「问米式」召唤
周星驰「旧爱」煞科宴上演「致命诱惑」 一举动惹黄宗泽骚动「问米式」召唤
影视圈
13分钟前
内地攻港面店推$22超值早餐 食齐粥+蒸包+油炸鬼 网民：吃到深圳价！
内地攻港面店推$22超值早餐 有齐粥+蒸包+油炸鬼！网民：吃到深圳价
饮食
2026-01-09 13:08 HKT
陈志被捕︱网传妻子夸张炫富 巨宅鱼缸养鲨鱼女儿弹天价钢琴
陈志被捕︱网传妻子夸张炫富 巨宅鱼缸养鲨鱼女儿弹天价钢琴
即时中国
19小时前
尖沙咀$7海景点心震撼内地网民！大呼「消费观崩塌」：离谱，比广州早茶仲平！
尖沙咀$7海景点心震撼内地网民！大呼「消费观崩塌」：离谱，比广州早茶仲平！
饮食
2026-01-09 13:18 HKT
前TVB「炫富男星」 面目狰狞闹配角 指口笃鼻狂骂：你同我出去！ 卖楼投资拍戏压力爆煲？
前TVB「炫富男星」 面目狰狞闹配角  指口笃鼻狂骂：你同我出去！  卖楼投资拍戏压力爆煲？
影视圈
5小时前
45岁女星不敌大肠癌病逝 抗癌4年两次动刀 电疗后仍为女儿赢歌唱比赛令人动容
45岁女星不敌大肠癌病逝 抗癌4年两次动刀 电疗后仍为女儿赢歌唱比赛令人动容
影视圈
18小时前
江华回应冇份拍《寻秦记》电影版：唔可惜 自爆本获安排于片尾出场 评论彩蛋「冇特别」
江华回应冇份拍《寻秦记》电影版：唔可惜 自爆本获安排于片尾出场 评论彩蛋「冇特别」
影视圈
20小时前
公司$800万抽奖人人有份 花半日参加奖品原来系咁样 打工仔嬲嬲：呢啲算唔算诈骗？｜Juicy叮
公司$800万抽奖人人有份 花半日参加奖品原来系咁样 打工仔嬲嬲：呢啲算唔算诈骗？｜Juicy叮
时事热话
3小时前