非洲杯│喀麦隆不敌摩洛哥8强止步 麦比奥莫将回归曼联 赶及出战曼市打吡
更新时间：14:31 2026-01-10 HKT
周五非洲国家杯8强，喀麦隆0:2不敌东道主摩洛哥，无缘准决赛。这赛果对曼联绝对是好消息，皆因锋将麦比奥莫(Bryan Mbeumo)出局后将会归队，预计可以赶及在下周六英超曼彻斯特打吡主场大战曼城时为球队候命，加强攻力。
喀麦隆2球完败予摩洛哥
面对实力强横的摩洛哥，喀麦隆大部份时间挨打，全场仅得4次射门，悉数未能命中目标，同时又未能阻止敌将巴谦戴亚斯和沙巴利于上下半场各入一球，最终净吞两蛋，今届非洲杯旅途于8强告一段落。
麦比奥莫料可赶及出战曼市打吡
随住球队出局，麦比奥莫将会重返曼联报到，预计可以赶及在下周六主场对曼城的曼市打吡中候命上阵，增强球队的攻力。这名26岁锋将今季英超共入6球，是球队联赛首席射手，他因为出战非洲杯而缺席了5场联赛，红魔在这5仗中仅入6球，只有1胜3和1负的成绩，其回归无疑是极大的强心针。
