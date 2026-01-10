英足杯│域斯咸互射12码淘汰诺定咸森林 班主「死侍」带妈妈入场观战

周五英格兰足总杯第3圈，英冠球队域斯咸(Wrexham)主场越级挑战斗英超诺定咸森林，在法定时间赛和3:3，加时再无进帐下，最终互射12码赢4:3，爆冷晋级。该队的明星班主「死侍」主演赖恩雷诺斯(Ryan Reynolds)携同家人入场为球队打气，并亲眼见证爱队以下犯上都十分兴奋，球队领队柏坚逊矢言「死侍」在回程航班上肯定会小酌庆祝。

法定时间赛和3:3

面对收起大部份主力的森林，域斯咸把握机会于上半场由卡卡斯和奥利华拉夫邦各入一球，带著2球优势返回更衣室。客军半场一口气换入3名主将，由伊戈捷西斯射成1:2，域斯咸之后由守将多明尼希恩建功，再次取得2球的领先优势，但森林藉翼锋赫臣奥杜尔梅开二度，法定时间追成3:3。双方于加时没有进帐，需互射12码分胜负，主队在第2轮虽有老将占士麦坚恩宴客，但其余4人均中鹄，反观森林有入球功臣伊戈捷西斯和锋将奥马利赫捷臣未能命中，域斯咸最终于极刑大战赢4:3，超级挑战成功。

赖恩雷诺斯赛前入球场拔草

2021年与《神话任务》男星Rob McElhenney联手收购域斯咸的赖恩雷诺斯，入主将来不时现身观赛，后者今场亦携同家人到场支持球队，更一如以往在赛前走到球场拔起一些草带走，之后走上看台观赛，见证球队爆冷淘汰森林后，都十分兴奋。

「死侍」首次带妈妈入场观赛

域斯咸领队柏坚逊矢言「死侍」好享受比赛：「我在赛前与他对话，很开心见到他和他的家人。我知道他的妈妈都在场，这是她首次入场，所以这是特别的时刻，希望他们享受比赛。我相信他们在回程航班上，会品尝美酒庆祝。」柏坚逊续指在圣诞快车后与一支英超球队踢到加时，真的不容易，很开心可以淘汰森林，球队一直为这样的大日子装备好自己。