英超│利物浦有意斟介「争议前锋」 斥资8,700万镑求购直接取代沙拿

足球世界
更新时间：11:30 2026-01-10 HKT
发布时间：11:30 2026-01-10 HKT

利物浦为了进一步加强攻击力，据报有意签下马赛的「争议前锋」格连活特，将这名前曼联锋将带回英超。知情人士透露红军相中了他的多面性和潜质，并希望以他为穆罕默德沙拿的直接替代品，愿意出价高达8,700万镑求购。

红军愿出价8,700万镑

格连活特于利物浦死敌曼联出道，为球会上阵129次，攻入35球。然而他在2022年涉嫌强奸及袭击当时仍未结婚的女友被捕，1年后被彻消控罪，但他仍无法留在英格兰球坛，先借到西甲基达菲取得不俗表现，2024年夏天永久转会马赛，为这支法甲豪门上阵59次，收录37球10助攻，今季已攻入16球。

格连活特今季已为马赛攻入16球。路透社
格连活特得到利物浦青睐。路透社
视格连活特直接取代沙拿

据西班牙媒体《Fichajes》报导，利物浦十分欣赏这名「争议前锋」，计划向马赛求购。知情人士透露，红军认为他无论出身背景、年纪、发展潜力、进攻多样性和已展示的入球鹿力，都非常适合球队，愿意出价高达8,700万镑。同时报导指红军认为他可以直接取代33岁并有离意的穆罕默德沙拿，成为球队未来的锋线领军人物。

格连活特在曼联出道，成为利物浦罗致他的障碍。路透社
利物浦愿意出价8,700万镑。路透社
