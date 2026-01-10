Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│曼联今季15次中柱中眉冠绝各队 B费最黑仔5次排第一

足球世界
更新时间：10:25 2026-01-10 HKT
发布时间：10:25 2026-01-10 HKT

今季英超已经完成21轮，最运滞的球队就是曼联，共有15次射门中眉中柱不入，场均高达0.71次，比起第2名的纽卡素多2次。而中眉中柱次数最多的球员，就是曼联中场兼队长般奴费南迪斯(Bruno Fernandes，简称B费)，较第2名的艾宁夏兰特多4次。

曼联15次冠绝群雄

据统计，今季英超中柱中眉次数最多的球队，就是21轮有15次的曼联，场均0.71次，这数字是他们去季全季的总和。他们今季共有36个入球，如果这15球全部变成士哥，总入球数就会升班51球。中眉中柱第2多的球队，是13次的纽卡素；水晶宫和阿士东维拉以10次并列第3位；利物浦、爱华顿、曼城和车路士就以9球并列第5位。而中眉中柱次数最低的球队，就以1次的韦斯咸。

曼联今季英超15次中眉柱，冠绝各队。路透社
曼联今季英超15次中眉柱，冠绝各队。路透社
曼联今季英超15次中眉柱，冠绝各队。路透社
曼联今季英超15次中眉柱，冠绝各队。路透社
曼联今季英超15次中眉柱，冠绝各队。路透社
曼联今季英超15次中眉柱，冠绝各队。路透社

B费最黑仔5次中眉柱

球员方面，B费最黑仔共5次中眉中柱；曼城射手艾宁汞兰特就以4次排第2；3次有7位球员，包括红魔锋将马菲奥斯根夏，他和B费合共8次，占球队超过一半。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
《寻秦记》电影版片酬表疯传 一要角收天价为宣萱十倍 古天乐不收分文林峰成港星之首？
《寻秦记》电影版片酬表疯传 一要角收天价为宣萱十倍 古天乐不收分文林峰成港星之首？
影视圈
15小时前
北上「深圳转飞」新玩法！港妈实测深圳机场「神速」返港路线 网民再揭秘「隐藏玩法」：原来分段走平一半｜Juicy叮
北上「深圳转飞」新玩法！港妈实测深圳机场「神速」返港路线 网民再揭秘「隐藏玩法」：原来分段走平一半｜Juicy叮
时事热话
22小时前
周星驰「旧爱」煞科宴上演「致命诱惑」 一举动惹黄宗泽骚动「问米式」召唤
周星驰「旧爱」煞科宴上演「致命诱惑」 一举动惹黄宗泽骚动「问米式」召唤
影视圈
12小时前
内地攻港面店推$22超值早餐 食齐粥+蒸包+油炸鬼 网民：吃到深圳价！
内地攻港面店推$22超值早餐 有齐粥+蒸包+油炸鬼！网民：吃到深圳价
饮食
22小时前
陈志被捕︱网传妻子夸张炫富 巨宅鱼缸养鲨鱼女儿弹天价钢琴
陈志被捕︱网传妻子夸张炫富 巨宅鱼缸养鲨鱼女儿弹天价钢琴
即时中国
16小时前
天王秘恋一年无预警宣布结婚！甜美新婚妻身份大起底 旧爱曾爆分手涉第三者
天王秘恋一年无预警宣布结婚！甜美新婚妻身份大起底 旧爱曾爆分手涉第三者
影视圈
17小时前
江华回应冇份拍《寻秦记》电影版：唔可惜 自爆本获安排于片尾出场 评论彩蛋「冇特别」
江华回应冇份拍《寻秦记》电影版：唔可惜 自爆本获安排于片尾出场 评论彩蛋「冇特别」
影视圈
17小时前
连锁酒楼长者优惠2026！早茶点心孖宝$20.8／煲仔饭$18.8
连锁酒楼长者优惠2026！早茶点心孖宝$20.8／煲仔饭$18.8
饮食
20小时前
移加港男突袭酒楼畀惊喜妈妈！场面劲温馨︰衰仔！你几时返嚟㗎？感动网民「眼湿湿」
移加港男突袭酒楼畀惊喜妈妈！场面劲温馨︰衰仔！你几时返嚟㗎？感动网民「眼湿湿」
生活百科
20小时前
尖沙咀$7海景点心震撼内地网民！大呼「消费观崩塌」：离谱，比广州早茶仲平！
尖沙咀$7海景点心震撼内地网民！大呼「消费观崩塌」：离谱，比广州早茶仲平！
饮食
22小时前