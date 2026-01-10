英超│曼联今季15次中柱中眉冠绝各队 B费最黑仔5次排第一

今季英超已经完成21轮，最运滞的球队就是曼联，共有15次射门中眉中柱不入，场均高达0.71次，比起第2名的纽卡素多2次。而中眉中柱次数最多的球员，就是曼联中场兼队长般奴费南迪斯(Bruno Fernandes，简称B费)，较第2名的艾宁夏兰特多4次。

曼联15次冠绝群雄

据统计，今季英超中柱中眉次数最多的球队，就是21轮有15次的曼联，场均0.71次，这数字是他们去季全季的总和。他们今季共有36个入球，如果这15球全部变成士哥，总入球数就会升班51球。中眉中柱第2多的球队，是13次的纽卡素；水晶宫和阿士东维拉以10次并列第3位；利物浦、爱华顿、曼城和车路士就以9球并列第5位。而中眉中柱次数最低的球队，就以1次的韦斯咸。

曼联今季英超15次中眉柱，冠绝各队。路透社

B费最黑仔5次中眉柱

球员方面，B费最黑仔共5次中眉中柱；曼城射手艾宁汞兰特就以4次排第2；3次有7位球员，包括红魔锋将马菲奥斯根夏，他和B费合共8次，占球队超过一半。