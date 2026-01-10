Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

周末睇波手册｜车路士曼联足总杯齐拼新帅首胜 热刺硬撼维拉争出线振军心

足球世界
更新时间：09:00 2026-01-10 HKT
发布时间：09:00 2026-01-10 HKT

为期14日的英超圣诞快车正式结束，列强本周末转战英格兰足总杯争夺出线资格，近五战只得一胜的热刺今战硬撼高居第三的阿士东维拉，热刺势要直取维拉出线之余兼一振军心，曼城更有刚转会的施美安(Antionie Semenyo)或迎来蓝月首秀，另一边箱曼联车路士新一年齐换帅，2位新主帅齐拼首胜。

热刺剑指直取维拉一振雄风 施美安迎曼城首秀

新一轮英格兰足总杯本周末开踢，热刺今轮立即便要硬撼最近势头正旺的维拉，热刺今次圣诞快车表现并不如意，首场击败水晶宫后先后闷和新特兰，上仗对般尼茅夫更被已转投曼城的施美安射入绝杀球以2:3落败，近五场仅收1胜积分榜排到14，反观对手维拉近5场只输榜首的阿仙奴，上仗和水晶宫打和后5战收3胜1负1和，快车完结后亦高居第三，今场为拼出线2队交手必然会上演一场大战。

施美恩或迎在蓝月的首战。路透社
刚转会的施美安或迎来蓝月首秀。曼城X图片
另外值得一提是曼城对英甲球会的埃克塞特一战中，有望看到上述提到刚从般尼茅夫转投曼城的施美安，今场或有望为蓝月首次披甲上阵，值得期待此子在曼城能踢出怎样的表现。

车仔曼联齐换领队 力拼一胜贺新帅

刚踏入2026年最大的事件必然是车路士和曼联齐与主教练宣布分手，马列斯卡(Enzo Maresca)同艾摩廉(Ruben Amorim)齐齐走人，车仔日前宣布由英籍主帅罗仙尼亚(Liam Rosenior)接手，今仗有望正式执掌兵符迎首战，作客对英冠球会查尔顿望取一胜示能力。而红魔方面在艾帅离任后，由费查(Darren Barr Fletcher)担任暂代主帅一职，上战首战便闷和般尼，今仗主场对白礼顿必然主力出击，向管理层证明其执教能力。

 

本周末精选直播赛事

周六

开赛时间(香港时间)    赛事    对赛    直播

晚上11:00    足总杯    曼城 对 埃克塞特    Now652台

晚上11:00    足总杯    纽卡素 对 股尼茅夫    Now651台

深夜1:45    足总杯    热刺 对 亚士东维拉    Now651台

深夜4:00    足总杯    查尔顿 对 车路士    Now652台

周日

开赛时间(香港时间)    赛事    对赛    直播

深夜0:30    足总杯    曼联 对 白礼顿    Now651台

深夜0:30    德甲    拜仁慕尼黑 对 禾夫斯堡    Now639台

