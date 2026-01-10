英超│传曼联对新帅2大要求 踢漂亮足球+有英超经验 球迷：得普斯迪高古胜任

曼联辞退鲁宾艾摩廉后，提升U18教头费查暂时领军，并寻找一位资深看守主教练带队到季尾，夏天再聘请长远接班人。消息指红魔对新帅有两大要求，首先要踢到漂亮的进攻足球，其次是要有英超经验，网民随即表示只有一人可以胜任，就是前热刺教头普斯迪高古(Ange Postecoglou)。

要漂亮足球+有英超经验

意大利转会专家罗马诺引述球会中人的情报，指曼联已确定选择一位看守主帅带队到季尾，呼声最高是旧将兼旧帅苏斯克查，期间会寻找下一位正印教头，到今年6月或7月正式接手球队。罗马诺指曼联对新帅有两大要求，首次是可以踢出漂亮的进攻足球，这是关键部份，要重拾红魔的DNA；其次是要有英超经验，因为球队想能够立即有效果，并且要在短时间内取得好成绩，知道球迷们已等了很久，不容许再失败，所有一定要有英超经验。

网民一致推举普斯迪高古

消息指现任英格兰主教练杜曹，以及马赛教头迪沙比都是目标之一，但网民指两人的踢法未够漂亮，一致认为只有一人可以符合上述两项要求，就是去季带领热刺取得欧霸冠军的普斯迪高古，大家都指红魔与普帅是天作之合。当然普斯迪高古有前无后的打法，真的极具娱乐性，但成绩就不敢恭维。

曼联拣新帅要求踢得漂亮和有英超经验，网民一致推举普斯迪高古。路透社

曼联拣新帅要求踢得漂亮和有英超经验，网民一致推举普斯迪高古。路透社

普斯迪高古有前无后的踢法，十分具娱乐性。路透社

普斯迪高古有前无后的踢法，十分具娱乐性。路透社