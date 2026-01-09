Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│一文睇清圣诞新年快车各队成绩 6支球队不败 车路士2分并列第2差

足球世界
更新时间：19:40 2026-01-09 HKT
发布时间：19:40 2026-01-09 HKT

英超圣诞新年快车在周四完成，最后一场阿仙奴主场对利物浦，双方互无纪录赛和0:0，一起以不败走势完成完成快车期4场赛事。枪手在整个节日收录3胜1和，共取10分与令人惊喜的宾福特成为快车表现最好的球队，红军就取得1胜3和，成绩与另外两支「Big6」球队曼联和曼城一样，以6分完成。最终共有6支球队在快车期保持不败，而表现最差是仅得1分的韦斯咸；车路士就以2分并列第2差。

阿仙奴、宾福特10分最标青

由上月拆礼物日起展开的英超圣诞新年快车，经过半个月争夺，20队在4轮赛事合共踢了40场比赛后，在周四完成。最后一仗是阿仙奴主场对利物浦的豪门大战，双方受制于对手的严密防守下，未能创造太多具威胁的攻势，主队4次中目标攻门都未能转化成入球；红军更没有中目标攻门，最终互交白卷各得1分。

阿仙奴在圣诞新年快车取得3胜1和。路透社
阿仙奴(红衫)取得3胜1和，是快车期表现最好的球队之一。路透社
宾福特同样取得3胜1和的佳绩。路透社
6支球队不败

阿仙奴在圣诞快车赛头3轮连赢白礼顿、阿士东维拉和般尼茅夫，可惜最后一关仅与利物浦赛和，未能成为快车期唯一全胜之师，但3胜1和得10分，与宾福特并列为期内成绩最多的球队。宾福特表现令人惊喜，击败般尼茅夫、爱华顿和新特兰，并赛和热刺，豪取10分后升上积分榜第5位。

而表现第3好的球队，是收录3胜1负共得9分的纽卡素，分别赢了般尼、水晶宫和列斯联，唯一败仗是不敌曼联。富咸就以2胜2和得8分紧随其后，快车期赢车路士和韦斯咸，又赛和利物浦及水晶宫，在艰难赛程中取得好成绩。阿士东维拉就取得2胜1和1负，总共得到7分。

利物浦、曼联、曼城同样1胜3和

6分总共有3支球队，分别是豪门曼联、曼城和利物浦，大家不约而同取得1胜3和的不败成绩。利物浦主场2:1击败包尾大幡狼队，其余3场对列斯联、富咸和枪手都赛和；红魔在快车第1场赢纽卡素，之后对狼队、列斯联和般尼全和；蓝月走势一样，击败完诺定咸森林后，连和新特兰、车路士及白礼顿。

曼联在圣诞快车取得1胜3和。路透社
曼城同样取得1胜3和。美联社
韦斯咸得1分最差

快车期成绩最差的球队是韦斯咸，只赛和白礼顿得1分，其余3场斗富咸、狼队和森林全败；2分的球队有水晶宫、般尼和车路士，当中后者赛和曼城及般尼茅夫，斗维拉及富咸就全失3分，排名由第5位跌至第8位。

英超各队圣诞新年快车成绩

球队    快车期成绩    快车期积分
阿仙奴    3胜1和    10分
宾福特    3胜1和    10分
纽卡素    3胜1负    9分
富咸    2胜2和    8分
阿士东维拉    2胜1和1负    7分
曼城    1胜3和    6分
曼联    1胜3和    6分
利物浦    1胜3和    6分
爱华顿    1胜2和1负    5分
狼队    1胜2和1负    5分
白礼顿    1胜2和1负    5分
般尼茅夫    1胜1和2负    4分
诺定咸森林    1胜3负    3分
热刺    1胜2和1负    3分
新特兰    3和1负    3分
列斯联    3和1负    3分
水晶宫    2和2负    2分
般尼    2和2负    2分
车路士    2和2负    2分
韦斯咸    1和3负    1分

