曼城周五宣布签下般尼茅夫翼锋安东尼施美安(Antoine Semenyo)，双方签约5年半至2026年夏天，转会费据报为6,500万镑。这名26岁锋将拣选了蓝月经典号码42号，此号码对上一位主人是耶耶托尼，他效力球会8年赢得3个英超冠军。

施美安与曼城签约5年半

安东尼施美安传加盟曼城多时，交易终在周五落实，彼此签约5年半，据报蓝月向般尼茅夫支付6,500万镑的解约金。这名在今季英超收录10球3助攻的翼锋喜言：「我很荣幸加盟曼城。球队近年制定了最高标准，拥有世界级球员、世界级设施，还有历来最伟大领队之一哥迪奥拿。我一直希望持续进步，现时转投这支球队，真的非常合适。我相信，我最好的足球表现将会到来。」

安东尼施美安与曼城签约至2026年。

施美安拣了经典42号球衣。

施美安表示荣幸加盟曼城。

施美安在众多豪门中拣了曼城。

著42号球衣

而施美安选择了42号球衣，是蓝月队史其中一个经典号码。42号对上一位主人是耶耶托尼，后者于2010至18间效力曼城，期间取得3个英超冠军、两个联赛杯，足总杯和社区盾各一个。