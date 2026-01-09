英超│利物浦近3轮英超第2次互交白卷 史洛特承认不擅破密集 死球能力差

利物浦在周四英超作客0:0赛和阿仙奴，全场没有一次中目标攻门，近3轮联赛第2次与对手互交白卷。红军主帅史洛特承认球队不太擅长破密集防守，有控球优势但未能创造入球机会，同时他指出球队的死球能力差，在运动战未能取得优势，又无法靠死球取得入球，入球数字自然并不理想。

红军今场无中目标攻门

今场利物浦除了干拿巴特利在初段禁区外笠射中眉较有威胁外，其余射门都未能命中目标内，全场8次起脚3次被封堵，5次在目标以外，整体威胁未算太大。该队继前轮英超主场0:0和列斯联后，近3轮联赛2次互交白卷，过去11轮第4次无入波，攻力未如理想。主教练史洛特承认球队不擅主攻：「我们在控球方面的确做得不错，知道如何组织进攻，但在某些方面还存在不足，很难突破密集防守。整场比赛表现不错，但几乎没有创造出任何机会，我们要在进攻危险地带找到正确的传球，完成正确的射门。这一点是我们还没有达到其他一些球队的水平。」

史洛特指死球差系最大致命伤

而阿仙奴、曼联和车路士等列强，今季经常靠死球取得入球，但利物浦开季至今仅在英超攻入4个死球入球，是英超死球入球最少的球队，他们在运动战无法破密集，又未能于死球争取士哥，难怪近期越来越多比赛无法入球。史帅续指：「大家所有人都知道，我们在死球方面的入球，比对手(阿仙奴)少近20球，这就是问题所在。」

史洛特承认利物浦不擅长破密集。路透社

史洛特承认利物浦不擅长破密集。路透社

利物浦的死球入球能力差，史洛特指需要解决。路透社

相关报导：英超｜阿仙奴错失拉开优势机会 0：0利物浦5连胜告终

相关报导：英超│约基利斯又无中目标攻门 今季第7次 4次面对「Big6」

相关报导：英超│干拿巴特利膝部重创倒地 马天尼利将他推出场挨轰 赛后道歉：「当时唔知咁严重」