英超│干拿巴特利膝部重创倒地 马天尼利将他推出场挨轰 赛后道歉：「当时唔知咁严重」

周四英超阿仙奴主场0:0赛和利物浦一仗，双方在比赛期间有不少埋身肉搏的画面，最具争议是补时阶段红军右闸干拿巴特利(Conor Bradley)膝部受伤在边线倒下，枪手翼锋加比尔马天尼利(Gabriel Martinelli)认为他诈伤，将他推出场外，引起双方球员争执。马天尼利赛公开道歉，指自己当时不知道巴特利的伤情这么严重，还指自己已亲身传讯息予后者致歉。

干拿巴特利左膝受伤痛苦倒地

今场补时阶段，干拿巴特利在后场右路近边线位置解围挞Q，重心脚左脚膝部扭伤，他立即痛苦倒地双手抱住左膝。马天尼利见状先用皮球扔他，见到巴特利向场内移一步后，认为后者诈伤而推跌他，引起红军球员不满上前理论，双方球员再起冲突。马天尼利最终因推巴特利出场的行为，领取黄牌。

马天尼利推出场推轰

马天尼利的不君子行为，被球迷、网民和评述员狂轰，当中前曼联队长坚尼直斥「可耻」。巴特利赛后需撑拐杖离场，主教练史洛特矢言情况不乐观：「我们当然希望最好的情况出现，但要向最差的方向想，情况不是太好。」这名巴西锋将之后在社交媒体发文公开道路，并透露已向巴特利传送讯息：「我和干拿已经传送过讯息，并向他道歉。在那种激烈的情况下，我真波意识到他受了重伤。我为自己当时的过激反应深感抱歉。再次向巴特利致以我最真诚的祝福，祝愿他早日康复。」

相关报导：英超│约基利斯又无中目标攻门 今季第7次 4次面对「Big6」

相关报导：英超｜阿仙奴错失拉开优势机会 0：0利物浦5连胜告终

就事件公开道歉

史洛特亦帮马天尼利解释，指在补时4分钟时很难保持清醒的头脑，如果他知道对手真的受伤，他绝对不会这样做。史帅续指足球界很多球员在补时诈伤和拖延时间，那些人真的很令人讨厌，利物浦球员绝不会这样做。