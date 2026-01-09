Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│约基利斯又无中目标攻门 今季第7次 4次面对「Big6」

足球世界
更新时间：13:50 2026-01-09 HKT
发布时间：13:50 2026-01-09 HKT

阿仙奴在周四英超主场与利物浦互交白卷，前锋约基利斯(Viktor Gyokeres)正选踢了64分钟，入球和助攻欠奉，更没有中目标攻门。这名27岁瑞典中锋今季联赛第7次上阵无中目标射门，其中4场分别对红军、曼联、车路士和曼城，强强大战经常无贡献。

出场64分钟无射门

约基利斯今场正选踢了64分钟，没有起脚射门，自然无中目标攻门，全场仅得7次传送，所有防守数据挂零，踢得十分挣扎。连同今仗，此子本季英超有7场没有中目标攻门，包括「Bog6」斗红军、蓝狮、蓝月和红魔，还有对目前在联赛榜前列的宾福特和阿士东维拉，另一场就是对防守硬净的水晶宫，在大战中经常隐身无表现。

约基利斯今季英超第7次无中目标攻门。路透社
今季7场联赛无中目标攻门

上述7场中，有4场正选上阵，只有3仗是后备出场，其中3场踢足90分钟，可见阵上全面隐身。而这名瑞典中锋已连续4轮英超交白卷，今季5个联赛入球，有3球在升班马列斯联和般尼身上取得，另外2球在中下游的诺定咸森林和爱华顿攻入。

约基利斯早前斗白礼顿时同样无士哥。路透社
