西班牙超级杯4强｜皇家马德里2：1马德里体育会 周日与巴塞隆拿争冠

更新时间：07:16 2026-01-09 HKT
发布时间：07:16 2026-01-09 HKT

西班牙超级杯4强，皇家马德里在基利安麦巴比养伤缺阵下，硬撼马德里体育会。「银河舰队」最终以2：1击败马体会杀入决赛，周日深夜与巴塞隆拿争夺冠军。

77秒华维迪靓罚球开纪录

皇马于77秒便凭一记靓波开纪录，费达历高华维迪主射30码的罚球，炮弹式射门皮球直飞门将的右上角，马体会门将奥比历飞尽虽摸到皮球，但仍然无法阻止皮球入网。28分钟，皇马一次反击机会，洛迪高高斯在禁区内扣过马体会守将后单刀起脚，但被奥比历扑出。33分钟到皇马门将泰拔高图尔斯表演，马体会前锋阿历山大索洛夫接应角球，在近柱头槌攻门，皮球被高图尔斯托走。35分钟索洛夫再有攻门机会，但无人看管下的近门头槌高出。皇马半场以1：0领先。

皇家马德里2：1马德里体育会。路透社
皇马杀入西班牙超级杯决赛。路透社
索洛夫助马体会追近至1：2。路透社
换边后，皇马于55分钟扩大比数。洛迪高接应华维迪的传球，推过马体会守将大卫汉斯高，单刀射破奥比历的十指关，银河舰队领先2：0。马体会于58分钟追近比数，索洛夫今次的近门头槌，顶破高图尔斯镇守的皇马大门，以马体会落后1：2。马体会于86分钟一次角球传给K角位附近的马高斯洛兰迪，他起脚烫远柱仅仅斜出。皇马最终以2：1击败马体会，杀入西班牙超级杯决赛，将于周日深夜大战巴塞争冠。

