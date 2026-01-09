法国超级杯｜PSG 95分钟扳平 互射12码挫马赛连续4年捧杯

法国超级杯决赛，巴黎圣日耳门（PSG）面对马赛于87分钟失守落后，眼见快要输波饮恨之际，凭干卡路拉莫斯于95分钟戏剧扳平。PSG最终更在互射12码以4：1击败马赛捧杯。

马赛于互射12码落败。法新社

巴黎圣日耳门赢得法国超级杯。法新社

PSG门将卢卡斯捷华利亚成为赢波功臣。法新社

格连活特为马赛扳平。法新社

干卡路拉莫斯95分钟扳平

PSG凭奥士文尼丹比利于13分钟打开纪录。但马赛于下半场中后段连入两球反超前，先是美臣格连活特于76分钟射入12码扳平，87分钟凭PSG守将威廉柏尔摆乌龙，马赛反超前2：1。PSG于95分钟凭干卡路拉莫斯戏剧扳平2：2。

捷华利亚两救12码

两军要以互射12码分胜负，PSG门将卢卡斯捷华利亚成为赢波功臣，他分别救出马赛头两轮、奥列尼和咸特查奥尔操刀的12码；先射的PSG 4轮全部中鹄，在迪斯亚杜伊将皮球送入网窝后，PSG在互射12码以4：1击败马赛，连续4届捧走法国超级杯。