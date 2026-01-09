英超｜曼联球迷狠批拉杰夫「无能的小丑」 计划下月斗富咸发起抗议行动

曼联过去一周经过炒教练的震荡，鲁宾艾摩廉被解雇，目前由费查担任看守领队。曼联球迷对于会方管理层的不满去到顶点，球迷组织「The ’58」狠批拉杰夫是「无能的小丑，令球会沦为笑柄」，他们还计划下月主场斗富咸一役发起抗议。

The ‘58有近10万名会员，组织发言人由股东拉杰夫、行政总裁贝拉达、足球总监韦确斯，以至格拉沙家族逐个炮轰：「在经历一个又一个灾难后，拉杰夫的表现像无能的小丑，球队不但没有达成所谓的『业内顶尖』，反而沦为笑柄。这几天曼联的表现令人震惊且深感不安。球场上，我们看到一支平庸的球队，缺乏身分认同、方向感和野心；球场外，混乱情况更甚。据报这项决定（解雇艾摩廉）得到贝拉达的同意，他缺乏经验，只听亲信投诉，而非独立地领导。我们再次目睹曼联由一群在边做边学的高层掌管，代价却是球队的成绩、稳定性和公信力。」

球迷认为会方怒炒艾摩廉，反映球会长期的管理问题。路透社

球迷计划于下月发起抗议行动。路透社

曼联球迷狠批拉杰夫「无能的小丑」。路透社

「将最伟大球会当士多经营」

该球迷组织认为管理层目前形成「毒性横行的合伙组织⋯⋯格拉沙家族继续在顶层榨取金钱，拉杰夫和旗下公司INEOS则在底层压榨球迷。他们联手将世上最伟大球会，当作街坊士多般经营，斤斤计较、目光浅窄，而且完全缺乏愿景。」The ‘58呼吁向持有人、贝拉达和韦确斯投下不信任投票，但他们强调这并非为艾摩廉的战绩护航，但他被解雇是再次暴露会方的管理问题。

他们计划在2月1日于奥脱福斗富咸的比赛发起抗议行动：「曼联拥有150年历史，这份由几代支持者建立的骄傲历史必须得到保护。如果我们现在不采取行动，我们传承下去的球会将变得面目全非，其文化、灵魂和人民都将被剥夺。对于拉杰夫和格拉沙家族来说，这场游戏已经结束，时间已到。我们不能再忍受，并呼吁球迷加入大型抗议行动。」