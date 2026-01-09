Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜阿仙奴错失拉开优势机会 0：0利物浦5连胜告终

足球世界
更新时间：06:00 2026-01-09 HKT
发布时间：06:00 2026-01-09 HKT

阿仙奴今晨于英超主场迎战利物浦，以0：0言和，错失拉开8分的机会。「兵工厂」英超5连胜告终，赛后以49分续排榜首，领先曼城和阿士东维拉6分。

阿仙奴的争标对手曼城和阿士东维拉，于早一日出场但和波失分。「兵工厂」今晨主场迎战利物浦，只要赢波就能将榜首领先优势扩大至8分。阿仙奴今场企稳阵脚后掌握控球权，两边的突破颇具威胁，包括16分钟布卡约沙卡于右路突破，两次精彩盘扭落底线后传中，但队友冲前未能接应。

阿仙奴后防失误 巴特利射门中楣

但上半场最有威胁的埋门则来自利物浦，27分钟一次直线被阿仙奴的威廉沙列巴包到，并回传于门将大卫拉耶，但他没有留意拉耶已出迎，令拉耶情急下将皮球向前踢，被利物浦的干拿巴特利截到，他随即笠射但中楣弹出。阿仙奴于上半场末段始有较具威胁的起脚，44分钟一次右路传中被顶出禁区顶，迪格兰赖斯随即起脚被艾利臣比加没收。紧接沙卡在12码点附近接应传送，但起脚被利物浦守将米路斯却基斯瞓身挡出。两军半场互交白卷。

赖斯于上半场末段的射门被艾利臣没收。路透社
赖斯于上半场末段的射门被艾利臣没收。路透社
苏保斯拉尔的罚球高出。路透社
苏保斯拉尔的罚球高出。路透社
巴特利的射门中楣。路透社
巴特利的射门中楣。路透社
阿仙奴0：0利物浦。路透社
阿仙奴0：0利物浦。路透社

下半场利物浦形势好转，48分钟域斯于禁区内被杜沙特疑似推跌，但球证没有判12码。阿仙奴于57分钟有守将轩卡派尔伤出。利物浦的谢利美费林邦于右路多次突破，但传中质素一般；阿仙奴于80分钟有后备上阵不久的马度基于右路传中极具威胁，但没有队友赶及接应。81分钟，利物浦中场苏保斯拉尔禁区顶主射罚球高出。91分钟，加比尔捷西斯接应右路传中，无人看管下顶头槌，艾利臣接实。

领先曼城、维拉6分

最终两军以0：0言和，阿仙奴错失拉开8分的机会，赛后以15胜4和2负得49分，以6分领先曼城和维拉。利物浦则以10胜5和6负得35分，排在第4位。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
影视圈
20小时前
艺人真面目大揭秘 网民热议「最有礼貌及无礼貌艺人」钟柔美钟嘉欣齐上榜 张曼玉任达华获赞
艺人真面目大揭秘 网民热议「最有礼貌及无礼貌艺人」钟柔美钟嘉欣齐上榜 张曼玉任达华获赞
影视圈
10小时前
47岁女星不敌癌魔病逝！去年停用抗癌药 最后帖文曝光夫妻生活
47岁女星不敌癌魔病逝！去年停用抗癌药 最后帖文曝光夫妻生活
影视圈
7小时前
TVB前失婚性感女星38岁生日大解放 穿「中门大开」战衣晒火辣身材公开招桃花
TVB前失婚性感女星38岁生日大解放 穿「中门大开」战衣晒火辣身材公开招桃花
影视圈
11小时前
国家补贴2026｜港人凭回乡证都用到！买iPhone 17到手价平香港近$800 11大类数码/家电最多减¥2000
国家补贴2026｜港人凭回乡证都用到！买iPhone 17到手价平香港近$800 11大类数码/家电最多减¥2000
时尚购物
13小时前
陈志被捕｜荷枪实弹遣返北京央视画面曝光 个子矮小蓝色囚衣料关东城区看守所︱有片
01:24
陈志被捕｜荷枪实弹遣返北京央视画面曝光 个子矮小蓝色囚衣料关东城区看守所︱有片
即时国际
8小时前
韩国The North Face羽绒褛涉造假！13款产品被踢爆鸭绒扮鹅绒 一文看清涉事型号
韩国The North Face羽绒褛涉造假！13款产品被踢爆鸭绒扮鹅绒 一文看清涉事型号
食用安全
15小时前
佳宝食品开年优惠！一连4日全场8折 必抢$18.8起卷纸/美国肥牛/金象米/北海道带子/鲍鱼
佳宝食品开年优惠！一连4日全场8折 必抢$18.8起卷纸/美国肥牛/金象米/北海道带子/鲍鱼
生活百科
16小时前
百佳大派现金券！登记即拎 狮球唛/嘉顿/可口可乐/维达最少减$5 
百佳大派现金券！登记即拎 狮球唛/嘉顿/可口可乐/维达最少减$5
饮食
13小时前
港漂退租遭业主「地毯式」验楼 无收据下索赔逾1.4万「洗衣机崩花都计」律师教3招减争议
港漂退租遭业主「地毯式」验楼 无收据下索赔逾1.4万「洗衣机崩花都计」律师教3招减争议
楼市动向
2026-01-08 06:00 HKT