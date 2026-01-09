英超｜阿仙奴错失拉开优势机会 0：0利物浦5连胜告终

阿仙奴今晨于英超主场迎战利物浦，以0：0言和，错失拉开8分的机会。「兵工厂」英超5连胜告终，赛后以49分续排榜首，领先曼城和阿士东维拉6分。

阿仙奴的争标对手曼城和阿士东维拉，于早一日出场但和波失分。「兵工厂」今晨主场迎战利物浦，只要赢波就能将榜首领先优势扩大至8分。阿仙奴今场企稳阵脚后掌握控球权，两边的突破颇具威胁，包括16分钟布卡约沙卡于右路突破，两次精彩盘扭落底线后传中，但队友冲前未能接应。

阿仙奴后防失误 巴特利射门中楣

但上半场最有威胁的埋门则来自利物浦，27分钟一次直线被阿仙奴的威廉沙列巴包到，并回传于门将大卫拉耶，但他没有留意拉耶已出迎，令拉耶情急下将皮球向前踢，被利物浦的干拿巴特利截到，他随即笠射但中楣弹出。阿仙奴于上半场末段始有较具威胁的起脚，44分钟一次右路传中被顶出禁区顶，迪格兰赖斯随即起脚被艾利臣比加没收。紧接沙卡在12码点附近接应传送，但起脚被利物浦守将米路斯却基斯瞓身挡出。两军半场互交白卷。

赖斯于上半场末段的射门被艾利臣没收。路透社

苏保斯拉尔的罚球高出。路透社

巴特利的射门中楣。路透社

阿仙奴0：0利物浦。路透社

下半场利物浦形势好转，48分钟域斯于禁区内被杜沙特疑似推跌，但球证没有判12码。阿仙奴于57分钟有守将轩卡派尔伤出。利物浦的谢利美费林邦于右路多次突破，但传中质素一般；阿仙奴于80分钟有后备上阵不久的马度基于右路传中极具威胁，但没有队友赶及接应。81分钟，利物浦中场苏保斯拉尔禁区顶主射罚球高出。91分钟，加比尔捷西斯接应右路传中，无人看管下顶头槌，艾利臣接实。

领先曼城、维拉6分

最终两军以0：0言和，阿仙奴错失拉开8分的机会，赛后以15胜4和2负得49分，以6分领先曼城和维拉。利物浦则以10胜5和6负得35分，排在第4位。