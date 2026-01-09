Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

葡超｜艾摩廉被炒不愁出路 或接替摩连奴教宾菲加

足球世界
更新时间：05:09 2026-01-09 HKT
发布时间：05:09 2026-01-09 HKT

鲁宾艾摩廉被曼联解雇，但他可能很快就会有新工。据《每日邮报》指，摩连奴执教的宾菲加战绩一般，艾摩廉成为下任教练大热。

艾摩廉于2024年11月上任曼联领队，原本合约于2027年6月到期，但他日前被「红魔」解雇。这名葡萄牙少帅获得1005万镑合约补偿金，理应不急住「揾工」，但据《每日邮报》称，艾摩廉有可能获得一份新工。

宾菲加于葡萄牙联赛杯4强出局。路透社
艾摩廉于球员时代曾效力宾菲加。路透社
艾摩廉或许接替摩连奴执掌宾菲加。路透社
多线争冠受挫令摩连奴备受压力。路透社
宾菲加葡萄牙杯4强出局

宾菲加目前由摩连奴执教，但球队战绩平平。摩帅第一份教练工作是2000年在宾菲加展开，他于2025年9月回归旧会签约2年。他领军23场取得14胜5和4负，虽然早前踢出一段11场不败的佳绩，但目前于葡超落后榜首的波图10分排第3，欧联只排在第25位，昨晚的葡萄牙联赛杯4强又以1：3不敌布拉加，令摩连奴备受压力。

艾摩廉球员时代曾效力9年

除了战绩一般，摩连奴的合约有一条条款，容许他或球会于今夏完季10日后解约离队，令宾菲加有可能要物色下任主帅人选。而艾摩廉在球员时代曾经效力宾菲加9年，于2008至2017年期间为球队上阵154场共入6球兼取得14次助攻。他与宾菲加已有的连结，亦提高了他成为下任主帅的可能。

