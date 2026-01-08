Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜英格兰传奇奇云基瑾患癌入院治疗 各方送上祝福

足球世界
更新时间：18:16 2026-01-08 HKT
发布时间：18:16 2026-01-08 HKT

英格兰球坛周三传来令人震惊的消息。前英格兰国家队领队、利物浦及纽卡素传奇球星奇云基瑾（Kevin Keegan），证实被诊断出患上癌症，现已入院接受治疗。消息传出后，整个英国球坛为之震动，一众旧东家、队友及球迷纷纷送上祝福，希望这位74岁的传奇能早日战胜病魔。

英格兰名宿奇云基瑾(右)证实患癌。美联社
腹部不适入院 证实患癌

据奇云基瑾的家人发表的声明称，他早前因持续的腹部不适症状而入院，作进一步检查。声明中说：「这些检查结果显示，他被诊断出患有癌症，奇云基瑾将会为此接受治疗。奇云基瑾感谢医疗团队的介入和持续护理。在这个困难的时刻，家人请求外界给予私隐，并将不会再作进一步评论。」

「国王」有难 球坛送上祝福

消息传出后，奇云基瑾曾效力及执教的球会，以及一众球坛名人，均在社交媒体上送上祝福。纽卡素球会发言人表示：「我们的前球员兼领队，奇云基瑾将在被诊断出癌症后接受治疗…『国王奇云』，我们与你同在，希望你早日完全康复。」

利物浦球会亦表示：「利物浦球会及『永远的红军』的每一个人的思念和支持，都与奇云基瑾同在。」
英格兰传奇射手舒利亚（Alan Shearer）在X上分享了相关消息，并附上一个祈祷的符号。曼城球会亦留言道：「在此刻，向奇云基瑾和他的家人送上我们的力量和爱。」

曾两夺金球奖

奇云基瑾是英国足球史上最伟大的球员之一。他在效力利物浦期间，赢得了三次顶级联赛冠军、两次欧洲足协杯、一次足总杯及一次欧冠杯。个人荣誉方面，他更曾两次荣膺欧洲金球奖，是至今唯一能达成此成就的英格兰球员。

