Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜费查指四后卫是曼联传统 又强调没想过长期执教一队

足球世界
更新时间：15:10 2026-01-08 HKT
发布时间：15:10 2026-01-08 HKT

费查领军曼联首仗作客般尼，将前任领队鲁宾艾摩廉原用的3中坚5后卫阵式改为「442」阵式，他指四后卫是曼联的传统，亦很付符合目前曼联的阵容，有信心球队在四后卫阵式下表现更加得心应手。费查又强调没有想过长时间执教曼联一队。

四后卫是曼联传统

费查于球员时代和执教曼联青年军时，都一直原用四后卫阵式，他形容四后卫是曼联的传统，亦有信心球队在四后卫阵式下可重回正轨：「我的职业生涯一直采用四后卫的体系，它让我感到得心应手，也是我在U18梯队使用的体系。这种阵式与曼联的传统风格紧密相连，并且我认为它适合目前阵中球员的特点。」

适应新阵式需时

费查又以今仗球队表现引证四后卫更适合曼联，他续说：「从本场比赛创造的机会来看，这个调整是正确的。挑战在于，球员们已经长时间踢五后卫阵式，是需要时间去适应四后卫阵式，因为后卫要覆盖更多空间。我们在比赛中也看到了这方面的挑战，这将是接下来需要努力改进的地方。」

没想过长期执教一队

曼联的行政总裁贝拉达（Omar Berrada）及足球总监韦确斯（Jason Wilcox）已要求费查于周日英格兰足总杯续领军曼联主场出战白礼顿，费查乐意接受球会的安排，但强调没有考虑长时间执教一队：「老实话，我从没想过长期执教(一队)，我只专注于目前的工作，专注于备战周日的足总杯赛事。当前有太多关于备战和恢复的工作要做，我全部的精力都投入其中，至于之后的事情，不在我的控制范围内。」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
影视圈
5小时前
长者自助餐2026｜20大星级酒店Buffet推介！$167/起任食龙虾/生蚝/片皮鸭 乐悠咭全年有折
长者自助餐2026｜20大星级酒店Buffet推介！$167/起任食龙虾/生蚝/片皮鸭 乐悠咭全年有折
饮食
22小时前
立法会主席选举 李慧琼以5票险胜陈振英成功当选 承诺邀官员定期介绍政策进度
01:35
立法会主席选举 李慧琼以5票险胜陈振英成功当选 承诺邀官员定期介绍政策进度
政情
3小时前
新型药房「掉钱包」陷阱袭港？「有馅」银包跌地 事主亲述执起心寒后续｜Juicy叮
新型药房「掉钱包」陷阱袭港？「有馅」银包跌地 事主亲述执起心寒后续｜Juicy叮
时事热话
2026-01-07 10:59 HKT
港漂退租遭业主「地毯式」验楼 无收据下索赔逾1.4万「洗衣机崩花都计」律师教3招减争议
港漂退租遭业主「地毯式」验楼 无收据下索赔逾1.4万「洗衣机崩花都计」律师教3招减争议
楼市动向
9小时前
曾志伟无官一身轻公然爆料？「指责」男星剧集令TVB陷危机：争啲搞到啲股票冧咁滞
曾志伟无官一身轻公然爆料？「指责」男星剧集令TVB陷危机：争啲搞到啲股票冧咁滞
影视圈
23小时前
香港落雪？网传欧洲模型料「超级寒潮」月中袭港 最低跌至0°C 天文台：机会不大
00:56
香港落雪？网传欧洲模型料「超级寒潮」月中袭港 最低跌至0°C 天文台：机会不大
社会
20小时前
连锁酒楼激抵优惠！脆皮乳鸽/龙趸斑/烧鹅$28起 全港12间分店晚市供应
连锁酒楼激抵优惠！脆皮乳鸽/龙趸斑/烧鹅$28起 全港12间分店晚市供应
饮食
21小时前
《寻秦记》配角已转行做餐饮业 被同事当面掟毛巾 卑微捧餐叹：今时今日做餐饮仲辛苦啊
《寻秦记》配角已转行做餐饮业 被同事当面掟毛巾 卑微捧餐叹：今时今日做餐饮仲辛苦啊
影视圈
19小时前
疑偷精品下场惨淡 旺角动漫店发相寻人 意外曝光女贼靓样 网民齐堕美人计：咁靓女就算啦｜Juicy叮
疑偷精品下场惨淡 旺角动漫店发相寻人 意外曝光女贼靓样 网民齐堕美人计：咁靓女就算啦｜Juicy叮
时事热话
4小时前