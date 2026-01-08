英超｜费查指四后卫是曼联传统 又强调没想过长期执教一队

费查领军曼联首仗作客般尼，将前任领队鲁宾艾摩廉原用的3中坚5后卫阵式改为「442」阵式，他指四后卫是曼联的传统，亦很付符合目前曼联的阵容，有信心球队在四后卫阵式下表现更加得心应手。费查又强调没有想过长时间执教曼联一队。

四后卫是曼联传统

费查于球员时代和执教曼联青年军时，都一直原用四后卫阵式，他形容四后卫是曼联的传统，亦有信心球队在四后卫阵式下可重回正轨：「我的职业生涯一直采用四后卫的体系，它让我感到得心应手，也是我在U18梯队使用的体系。这种阵式与曼联的传统风格紧密相连，并且我认为它适合目前阵中球员的特点。」

适应新阵式需时

费查又以今仗球队表现引证四后卫更适合曼联，他续说：「从本场比赛创造的机会来看，这个调整是正确的。挑战在于，球员们已经长时间踢五后卫阵式，是需要时间去适应四后卫阵式，因为后卫要覆盖更多空间。我们在比赛中也看到了这方面的挑战，这将是接下来需要努力改进的地方。」

没想过长期执教一队

曼联的行政总裁贝拉达（Omar Berrada）及足球总监韦确斯（Jason Wilcox）已要求费查于周日英格兰足总杯续领军曼联主场出战白礼顿，费查乐意接受球会的安排，但强调没有考虑长时间执教一队：「老实话，我从没想过长期执教(一队)，我只专注于目前的工作，专注于备战周日的足总杯赛事。当前有太多关于备战和恢复的工作要做，我全部的精力都投入其中，至于之后的事情，不在我的控制范围内。」