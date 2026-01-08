Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜曼城连和3场失6分 哥迪奥拿:唔赢波唔驶谂争冠

足球世界
更新时间：12:42 2026-01-08 HKT
发布时间：12:42 2026-01-08 HKT

曼城周三英超主场与白礼顿赛和1:1，连续三场和波失分，于联赛榜落后少踢一场的阿仙奴5分，蓝月领队哥迪奥拿(Pep Guardiola)直言：「唔驶谂争冠军！」哥帅指球队表现无问题，问题在于未能将领先优势广大，就像之前几场一样，这一点必须改善。而挪威射手艾宁夏兰特(Erling Haaland)今仗攻入效力曼城第150个入球，同时亦多番失机断送球会胜果。

不赢波不需谈争标

曼城于41分钟由夏兰特射入12码半场领先1:0，而这一球亦是夏兰特为蓝月射入的第150球。可惜，这位挪威射手之后连番失机，而球队更在60分钟失守惨被逼和1:1，英超已经连和第三场，于联赛榜被少打一场的一哥阿仙奴进一步拉开至5分。哥帅对赛果非常失望，并直言：「如果球队不赢波，肯定不可以去想争夺联赛冠军。赛果就是赛果，我不是那种认为我们这样做是不公平的人，我们得一分，对方得一分，事实就是这样。」

必须改善临门一脚

不过，哥帅还是满意球队的发挥，只是埋门一脚需要改善，他说：「我满意球队的比赛方式，球员已经打出赛前的部署，成功掌控比赛节奏，并制造足以胜出比赛的机会。然而，我们确实错失了太多入球机会。我们必须取得更多入球，但今天确实未有做到，我们必须更加努力去改善这一点。」
哥帅坦言连番和波令到英超争标机会大打折扣，他说：「今仗和之前两场和波的情况类似，我们必须把握那些明显的入球机会，如果做到局面就会完全不同。这三场比赛都应该胜出，我们已三仗没有赢波，联赛争标变得更加困难。」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者自助餐2026｜20大星级酒店Buffet推介！$167/起任食龙虾/生蚝/片皮鸭 乐悠咭全年有折
长者自助餐2026｜20大星级酒店Buffet推介！$167/起任食龙虾/生蚝/片皮鸭 乐悠咭全年有折
饮食
21小时前
新型药房「掉钱包」陷阱袭港？「有馅」银包跌地 事主亲述执起心寒后续｜Juicy叮
新型药房「掉钱包」陷阱袭港？「有馅」银包跌地 事主亲述执起心寒后续｜Juicy叮
时事热话
2026-01-07 10:59 HKT
香港落雪？网传欧洲模型料「超级寒潮」月中袭港 最低跌至0°C 天文台：机会不大
00:56
香港落雪？网传欧洲模型料「超级寒潮」月中袭港 最低跌至0°C 天文台：机会不大
社会
19小时前
曾志伟无官一身轻公然爆料？「指责」男星剧集令TVB陷危机：争啲搞到啲股票冧咁滞
曾志伟无官一身轻公然爆料？「指责」男星剧集令TVB陷危机：争啲搞到啲股票冧咁滞
影视圈
21小时前
天王细廿年女友随时变「翻版王青霞」？被指扮富二代疑深夜报案 惊传爸爸于海外服刑
天王细廿年女友随时变「翻版王青霞」？被指扮富二代疑深夜报案 惊传爸爸于海外服刑
影视圈
15小时前
连锁酒楼激抵优惠！脆皮乳鸽/龙趸斑/烧鹅$28起 全港12间分店晚市供应
连锁酒楼激抵优惠！脆皮乳鸽/龙趸斑/烧鹅$28起 全港12间分店晚市供应
饮食
19小时前
寿司郎「0元购」新招？香港栋笃笑艺人点足7物$0埋单 网民狂呼好尴尬 ：睇到想揾窿捐！
寿司郎「0元购」新招？香港栋笃笑艺人点足7物$0埋单 网民狂呼好尴尬 ：睇到想揾窿捐！
饮食
18小时前
港漂退租遭业主「地毯式」验楼 无收据下索赔逾1.4万「洗衣机崩花都计」律师教3招减争议
港漂退租遭业主「地毯式」验楼 无收据下索赔逾1.4万「洗衣机崩花都计」律师教3招减争议
楼市动向
8小时前
千海水产优惠加码！$308起无限任食4小时 必试烧活鳝/活蚬/澳洲和牛/Häagen-Dazs+啤酒任饮
千海水产优惠加码！$308起无限任食4小时 必试烧活鳝/活蚬/澳洲和牛/Häagen-Dazs+啤酒任饮
饮食
20小时前
《寻秦记》配角已转行做餐饮业 被同事当面掟毛巾 卑微捧餐叹：今时今日做餐饮仲辛苦啊
《寻秦记》配角已转行做餐饮业 被同事当面掟毛巾 卑微捧餐叹：今时今日做餐饮仲辛苦啊
影视圈
17小时前