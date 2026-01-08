英超｜曼城连和3场失6分 哥迪奥拿:唔赢波唔驶谂争冠

曼城周三英超主场与白礼顿赛和1:1，连续三场和波失分，于联赛榜落后少踢一场的阿仙奴5分，蓝月领队哥迪奥拿(Pep Guardiola)直言：「唔驶谂争冠军！」哥帅指球队表现无问题，问题在于未能将领先优势广大，就像之前几场一样，这一点必须改善。而挪威射手艾宁夏兰特(Erling Haaland)今仗攻入效力曼城第150个入球，同时亦多番失机断送球会胜果。

不赢波不需谈争标

曼城于41分钟由夏兰特射入12码半场领先1:0，而这一球亦是夏兰特为蓝月射入的第150球。可惜，这位挪威射手之后连番失机，而球队更在60分钟失守惨被逼和1:1，英超已经连和第三场，于联赛榜被少打一场的一哥阿仙奴进一步拉开至5分。哥帅对赛果非常失望，并直言：「如果球队不赢波，肯定不可以去想争夺联赛冠军。赛果就是赛果，我不是那种认为我们这样做是不公平的人，我们得一分，对方得一分，事实就是这样。」

必须改善临门一脚

不过，哥帅还是满意球队的发挥，只是埋门一脚需要改善，他说：「我满意球队的比赛方式，球员已经打出赛前的部署，成功掌控比赛节奏，并制造足以胜出比赛的机会。然而，我们确实错失了太多入球机会。我们必须取得更多入球，但今天确实未有做到，我们必须更加努力去改善这一点。」

哥帅坦言连番和波令到英超争标机会大打折扣，他说：「今仗和之前两场和波的情况类似，我们必须把握那些明显的入球机会，如果做到局面就会完全不同。这三场比赛都应该胜出，我们已三仗没有赢波，联赛争标变得更加困难。」