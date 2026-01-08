英超｜费查满意球队表现不满赛果 获高层确认将带队斗白礼顿

曼联在看守领队费查（Darren Fletcher）领军首仗作客2:2赛和般尼，而红魔今仗有多达30次射门，又有一次诈胡和一次被对手护空门，费查整体上满意球队的表现，但对赛果感到失望，认为球队而做足功夫去赢波。此子并透露下仗英格兰足总杯主场对白礼顿会继续领军红魔出战。

赢形势输赛果

曼联今仗在费查领军下，弃用此任领队鲁宾艾摩廉惯用的三中坚阵式，改打四后卫。结果，红魔全场占得65.4%控球，制造多达30次射门其中10次中目标，可惜最终和局收场，对于今仗的表现，费查坦言球队值得一场胜利：「我们踢出了一场应能赢得比赛的表现。我们创造了很多机会，有30次射门、一次护空门、一个被判无效的入球，我不知道为什么？如果你从这些方面来看，我们应该赢得比赛。」

周末再领军斗白礼顿

费查赛后还证实已获球会行政总裁贝拉达（Omar Berrada）及足球总监韦确斯（Jason Wilcox）确认，将会继续带领球队，出战本周日主场对白礼顿的足总杯赛事，费查说：「他们已通知我，希望我能带领球队出战周日的比赛。」

点名赞施斯高

今仗「梅开二度」的斯洛文尼亚前锋班捷文施斯高（Benjamin Sesko），今季表现一直备受批评，费查透露赛前曾与这位身价高达7370万镑的射手单独会面，向他展示影片，鼓励他要保持信念。费查表示：「希望从现在开始他的入球会源源不绝，我认为他今晚表现很出色，甚至可能上演帽子戏法。」

然而，曼联在领先2:1后再次未能保住胜果，这是他们继近期赛和列斯、狼队、韦斯咸及般尼茅夫后，再次在榜尾球队身上失分。对此，费查承认：「当我们领先2:1后，我们变得有点被动。今季的数据证明，我们太容易失球了。有时候，你必须赢得『肉酸』。」