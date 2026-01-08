英超｜曼城三连和争标受挫 1：1白礼顿

曼城再失分，争标路受挫。「蓝月」今晨主场迎战白礼顿，有艾宁夏兰特射入12码开纪录，但最终被白礼顿以1：1扳平。曼城连和3场，赛后以43分钟续居次席，落后阿仙奴5分兼踢多场。

曼城于8分钟险些失守，卡迪奥卢单刀起脚，被当拿隆拿封走。38分钟谢利美杜古在左路杀入禁区，被白礼顿的迪亚高高美斯踢跌，经VAR翻看后，曼城获得12码。夏兰特操刀，门将捉错路，曼城于41分钟开纪录，领先1：0完半场。

曼城三连和。路透社

夏兰特入12码，但末段大好机会未能把握。路透社

三笘薰为白礼顿扳平。路透社

白礼顿高美斯空门失机

下半场曼城有黄金机会，46分钟前场紧逼得手，贝拿度施华于禁区内截得皮球，巧妙扣过守卫后起脚，但皮球中柱弹出。白礼顿大难不死，更于60分钟扳平，三笘薰于禁区边起脚，射破当拿隆马的十指关。70分钟白礼顿再有黄金机会，三笘薰于左路横传，过了出迎的当拿隆马，接应的迪亚高高美斯唯一任务是射入空门，但他扫把脚射门撞到自己后踭，令攻门偏离目标。转个头到曼城的攻势，夏兰特于75分钟接应角球头槌，被卡迪奥卢护空门。81分钟曼城再次在白礼顿禁区逼抢得手，夏兰特无人看管下起脚，被白礼顿门将华布根没收。

落后阿仙奴5分兼踢多场

最终曼城以1：1赛和白礼顿，英超3连和，赛后以13胜4和4负得43分，续排次席。他们落后榜首的阿仙奴5分，兼且踢多一场。白礼顿则以7胜8和6负得29分，排在第11位。