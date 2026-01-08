Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜曼城三连和争标受挫 1：1白礼顿

足球世界
更新时间：07:49 2026-01-08 HKT
发布时间：07:49 2026-01-08 HKT

曼城再失分，争标路受挫。「蓝月」今晨主场迎战白礼顿，有艾宁夏兰特射入12码开纪录，但最终被白礼顿以1：1扳平。曼城连和3场，赛后以43分钟续居次席，落后阿仙奴5分兼踢多场。

曼城于8分钟险些失守，卡迪奥卢单刀起脚，被当拿隆拿封走。38分钟谢利美杜古在左路杀入禁区，被白礼顿的迪亚高高美斯踢跌，经VAR翻看后，曼城获得12码。夏兰特操刀，门将捉错路，曼城于41分钟开纪录，领先1：0完半场。

曼城三连和。路透社
曼城三连和。路透社
夏兰特入12码，但末段大好机会未能把握。路透社
夏兰特入12码，但末段大好机会未能把握。路透社
三笘薰为白礼顿扳平。路透社
三笘薰为白礼顿扳平。路透社

白礼顿高美斯空门失机

下半场曼城有黄金机会，46分钟前场紧逼得手，贝拿度施华于禁区内截得皮球，巧妙扣过守卫后起脚，但皮球中柱弹出。白礼顿大难不死，更于60分钟扳平，三笘薰于禁区边起脚，射破当拿隆马的十指关。70分钟白礼顿再有黄金机会，三笘薰于左路横传，过了出迎的当拿隆马，接应的迪亚高高美斯唯一任务是射入空门，但他扫把脚射门撞到自己后踭，令攻门偏离目标。转个头到曼城的攻势，夏兰特于75分钟接应角球头槌，被卡迪奥卢护空门。81分钟曼城再次在白礼顿禁区逼抢得手，夏兰特无人看管下起脚，被白礼顿门将华布根没收。

落后阿仙奴5分兼踢多场

最终曼城以1：1赛和白礼顿，英超3连和，赛后以13胜4和4负得43分，续排次席。他们落后榜首的阿仙奴5分，兼且踢多一场。白礼顿则以7胜8和6负得29分，排在第11位。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
香港落雪？网传欧洲模型料「超级寒潮」月中袭港 最低跌至0°C 天文台：机会不大
香港落雪？网传欧洲模型料「超级寒潮」月中袭港 最低跌至0°C 天文台：机会不大
社会
13小时前
曾志伟无官一身轻公然爆料？「指责」男星剧集令TVB陷危机：争啲搞到啲股票冧咁滞
曾志伟无官一身轻公然爆料？「指责」男星剧集令TVB陷危机：争啲搞到啲股票冧咁滞
影视圈
15小时前
连锁酒楼激抵优惠！脆皮乳鸽/龙趸斑/烧鹅$28起 全港12间分店晚市供应
连锁酒楼激抵优惠！脆皮乳鸽/龙趸斑/烧鹅$28起 全港12间分店晚市供应
饮食
13小时前
《寻秦记》配角已转行做餐饮业 被同事当面掟毛巾 卑微捧餐叹：今时今日做餐饮仲辛苦啊
《寻秦记》配角已转行做餐饮业 被同事当面掟毛巾 卑微捧餐叹：今时今日做餐饮仲辛苦啊
影视圈
11小时前
寿司郎「0元购」新招？香港栋笃笑艺人点足7物$0埋单 网民狂呼好尴尬 ：睇到想揾窿捐！
寿司郎「0元购」新招？香港栋笃笑艺人点足7物$0埋单 网民狂呼好尴尬 ：睇到想揾窿捐！
饮食
12小时前
新型药房「掉钱包」陷阱袭港？「有馅」银包跌地 事主亲述执起心寒后续｜Juicy叮
新型药房「掉钱包」陷阱袭港？「有馅」银包跌地 事主亲述执起心寒后续｜Juicy叮
时事热话
20小时前
长者自助餐2026｜20大星级酒店Buffet推介！$167/起任食龙虾/生蚝/片皮鸭 乐悠咭全年有折
长者自助餐2026｜20大星级酒店Buffet推介！$167/起任食龙虾/生蚝/片皮鸭 乐悠咭全年有折
饮食
15小时前
千海水产优惠加码！$308起无限任食4小时 必试烧活鳝/活蚬/澳洲和牛/Häagen-Dazs+啤酒任饮
千海水产优惠加码！$308起无限任食4小时 必试烧活鳝/活蚬/澳洲和牛/Häagen-Dazs+啤酒任饮
饮食
14小时前
日本导演揭古天乐成功之路惊人秘闻曝光 原来全靠天王当年一个决定造就「新一代影坛大亨」
日本导演揭古天乐成功之路惊人秘闻曝光 原来全靠天王当年一个决定造就「新一代影坛大亨」
影视圈
10小时前
天王细廿年女友随时变「翻版王青霞」？被指扮富二代疑深夜报案 惊传爸爸于海外服刑
天王细廿年女友随时变「翻版王青霞」？被指扮富二代疑深夜报案 惊传爸爸于海外服刑
影视圈
9小时前