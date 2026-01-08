Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜曼联炒教练后首战2：2般尼 些斯高梅开二度

足球世界
更新时间：07:17 2026-01-08 HKT
发布时间：07:17 2026-01-08 HKT

曼联日前解雇鲁宾艾摩廉，今场英超作客般尼由费查领军，先落后下凭些斯高梅开二度一度反超前。但「红魔」最终以2：2赛和般尼，赛后以32分排在第7位。

希云摆乌龙

曼联的正选名单对比上场只有1个调动，就是以复出的般奴费南迪斯代替守将约罗，这名队长今场上阵60分钟并贡献1个助攻；美臣蒙特、哈利马古尼和明奈均伤愈先列后备。红魔13分钟失守，般尼守将巴斯咸菲利斯左路传中，曼联的艾登希云伸脚拦截时改变皮球方向，笠入己队大门；般尼这个入球计作希云的乌龙球。

般尼2：2曼联。路透社
B费复出踢60分钟，有1次助攻。路透社
曼联炒教练后首战，和波收场。路透社
些斯高梅开二度。路透社
曼联一次食诈糊 两次被护空门

27分钟，禁区顶的罚球B费轻轻斩向远柱，卡斯米路头槌二传，根夏门前头槌攻门，但被咸菲利斯护空门。紧接的角球利辛度马天尼斯近门射入，但他侵犯基尔获加在先，曼联「食诈糊」。43分钟，些斯高于12码点附近的头槌，被般尼门将杜巴夫卡飞身扑出。上半场补时1分钟，多古接应B费直线，「Chip射」笠过门将，但被敌军守将护空门。

利斯远射中楣

半场落后1球的曼联，下半场凭些斯高梅开二度，一度反超前。先是50分钟，些斯高接应B费的直射第一时间起脚射破杜巴夫卡的十指关。再来是60分钟，些斯高接应多古的左路传中，第一时间撞射入网。但曼联于66分钟再失守，查顿安东尼于右路扣大位起左脚，射破拉文斯的十指关。曼联及后最有威胁的埋门，来自后备上阵的小将利斯，他于85分钟在K角位起脚但皮球中楣弹出。最终曼联作客以2：2赛和般尼，以8胜8和5负得32分，排在第7位。般尼则以3胜4和14负得13分，续排尾二。

